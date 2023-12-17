Kritik Pedas Penampilan Kylian Mbappe, Legenda Timnas Prancis: Dia Malas dan Individualis

TAK dapat dipungkiri Kylian Mbappe adalah pemain andalan baik di Paris Saint-Germain (PSG) dan Timnas Prancis. Namun, bukan berarti Mbappe tidak ada kekurangan, sebab menurut legenda Timnas Prancis, Christophe Dugarry, Mbappe adalah pemain pemalas dan individualis karena tidak mau berjuang membantu timnya saat menyerang maupun bertahan.

Dugarry mengkritik Mbappe setelah melihat performanya di laga PSG kontra Borussia Dortmund pada matchday terakhir grup F Liga Champions 2023/2024. Skuad berjuluk Les Parisiens itu harus puas bermain imbang 1-1 di Signal Iduna Park, Kamis (14/12/2023).

Di laga tersebut, PSG sejatinya bisa saja meraih kemenangan karena menciptakan banyak peluang emas. Salah satu peluang emas diciptakan lewat sontekan Mbappe yang masih bisa disapu bersih oleh Niklas Süle. Kemudian juga masih ada beberapa peluang yang mampu diciptakan oleh pemain berlabel Timnas Prancis itu.

Performa Mbappe benar-benar mendapat kritik tajam dari Dugarry. Mantan pemain Timnas Prancis itu menilai bahwa Mbappe tidak memiliki sosok yang bagus sebagai pemimpin. Dia juga mengungkapkan striker berusia 24 tahun itu sangat malas dalam membantu timnya untuk bertahan.

“Saya menyalahkan dia atas sikapnya. Saya memahami bahwa statistik penting baginya. Dia tahu itu adalah pertandingan yang diharapkan. Dia harus menjadi pemimpin tim PSG ini dan ketika saya mendengar pemimpin, itu harus teladan,” kata Dugarry, dilansir dari Goal International, Minggu (17/12/2023).

“Kualitasnya tidak perlu dipertanyakan, tetapi teladannya belum ditunjukkan. Dia adalah seorang anak lelaki yang tidak peduli dengan tugas pertahanan apa pun. Dia tidak berusaha ketika seorang bek lewat tiga, empat, lima meter darinya,” tambahnya.