HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia jika Diperkuat Thom Haye dan Maarten Paes di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |05:40 WIB
Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Thom Haye. (Foto: Instagram/thomhaye)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia jika diperkuat Thom Haye dan Maarten Paes di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, seperti yang diketahui saat ini PSSI terus mengejar menaturalisasi sejumlah pemain agar Timnas Indonesia bisa semakin kuat.

Terbaru PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi bek Wolverhampton Wanderers U-21, yakni Justin Hubner. Lalu dua pemain lagi, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On pun Keppres-nya sudah diteken Presiden Joko Widodo, sehingga mereka tinggal mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI).

Belum lagi Ragnar Oratmangoen yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Dengan begitu, total empat pemain naturalisasi tambahan dipastikan siap memperkuat Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada tahun depan.

Menariknya, jumlah tersebut masih akan bertambah. Sebab Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengatakan ada dua pemain, yakni Thom Haye dan Maarten Paes yang disebutnya tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

Thom Haye

“Kami masih menunggu juga Thom Haye, dia gelandang bertahan dan sepertinya juga ingin (dinaturalisasi). Sama Maarten Paes, kiper utama FC Dallas di MLS. Kita tunggu lah, kita lihat,” ungkap Erick dalam akun instagramnya, Minggu (17/12/2023).

Jika benar Thom Haye dan Maarten Paes berencana dinaturalisasi, maka kekuatan Timnas Indonesia diprediksi akan semakin menjanjikan. Sebab kedua pemain itu bakal semakin memperkuat skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, terutama untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia.

