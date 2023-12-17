Kisah Menarik Andrea Pirlo Sempat Jadi Target Percobaan Pembunuhan oleh Gattuso Rekan Setimnya Sendiri

KISAH menarik Andrea Pirlo sempat jadi target percobaan pembunuhan oleh Gennaro Gattuso rekan setimnya sendiri menarik untuk diulas. Pengakuan mengejutkan itu diceritakan oleh sang mantan pesepakbola di buku autobiografinya.

Nama Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso begitu dikenal oleh publik pencinta sepakbola dunia. Di masa aktifnya, dua gelandang asal Italia ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Pirlo terkenal dengan teknik dan visi bermainnya. Sedangkan Gattuso terkenal dengan semangat meledak-ledak dan ketegasannya dalam mengawal lini tengah.

Kedua gelandang legendaris ini pernah berduet di satu tim yang sama, yakni AC Milan. Selain itu, keduanya juga kerap kali berduet untuk mengawal lini tengah Timnas Italia di berbagai ajang internasional.

Namun meski keduanya adalah rekan yang sangat tangguh saat berada satu tim di lapangan, rupanya hal yang sedikit berbeda terlihat di luar lapangan. Di luar lapangan, Pirlo kerap mengerjai Gattuso yang dikenal sangat temperamen.

Dalam buku autobiografinya yang berjudul 'Penso Quindi Giocco', Pirlo menceritakan sempat mengalami percobaan pembunuhan dari Gattuso dengan menggunakan garpu karena aksi jahilnya. Hal itu terjadi di Milanello, markas AC Milan.

"Rino selalu menjadi target favoritku, berada di puncak klasemen dalam jarak tertentu. Padahal dalam beberapa kesempatan dia mencoba membunuhku dengan garpu," kata Pirlo dalam buku tersebut, dilansir dari Sportbible, Minggu (17/12/2023).

"Selama waktu makan di Milanello, kami menciptakan segala macam cara untuk menyiksanya dan menempatkannya di posisi yang tepat. Ketika kata kerjanya salah (hampir sepanjang waktu), kami akan segera menyerangnya," lanjut pria asal Italia itu.

"Dan kemudian ketika dia benar-benar melakukannya dengan benar, kita akan menyadari itu masih salah jika hanya membuatnya semakin kesal. Saya, Ambrosini, Nesta, Inzaghi, Abbiati, Oddo: itulah kelompok bajingan di sana," terang Pirlo.