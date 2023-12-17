Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Menarik Andrea Pirlo Sempat Jadi Target Percobaan Pembunuhan oleh Gattuso Rekan Setimnya Sendiri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |02:11 WIB
Kisah Menarik Andrea Pirlo Sempat Jadi Target Percobaan Pembunuhan oleh Gattuso Rekan Setimnya Sendiri
Gennaro Gattuso diklaim pernah mencoba melakukan pembunuhan oleh Andrea Pirlo (Foto: Instagram/@andreapirlo21)
A
A
A

KISAH menarik Andrea Pirlo sempat jadi target percobaan pembunuhan oleh Gennaro Gattuso rekan setimnya sendiri menarik untuk diulas. Pengakuan mengejutkan itu diceritakan oleh sang mantan pesepakbola di buku autobiografinya.

Nama Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso begitu dikenal oleh publik pencinta sepakbola dunia. Di masa aktifnya, dua gelandang asal Italia ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Andrea Pirlo

Pirlo terkenal dengan teknik dan visi bermainnya. Sedangkan Gattuso terkenal dengan semangat meledak-ledak dan ketegasannya dalam mengawal lini tengah.

Kedua gelandang legendaris ini pernah berduet di satu tim yang sama, yakni AC Milan. Selain itu, keduanya juga kerap kali berduet untuk mengawal lini tengah Timnas Italia di berbagai ajang internasional.

Namun meski keduanya adalah rekan yang sangat tangguh saat berada satu tim di lapangan, rupanya hal yang sedikit berbeda terlihat di luar lapangan. Di luar lapangan, Pirlo kerap mengerjai Gattuso yang dikenal sangat temperamen.

Dalam buku autobiografinya yang berjudul 'Penso Quindi Giocco', Pirlo menceritakan sempat mengalami percobaan pembunuhan dari Gattuso dengan menggunakan garpu karena aksi jahilnya. Hal itu terjadi di Milanello, markas AC Milan.

"Rino selalu menjadi target favoritku, berada di puncak klasemen dalam jarak tertentu. Padahal dalam beberapa kesempatan dia mencoba membunuhku dengan garpu," kata Pirlo dalam buku tersebut, dilansir dari Sportbible, Minggu (17/12/2023).

"Selama waktu makan di Milanello, kami menciptakan segala macam cara untuk menyiksanya dan menempatkannya di posisi yang tepat. Ketika kata kerjanya salah (hampir sepanjang waktu), kami akan segera menyerangnya," lanjut pria asal Italia itu.

"Dan kemudian ketika dia benar-benar melakukannya dengan benar, kita akan menyadari itu masih salah jika hanya membuatnya semakin kesal. Saya, Ambrosini, Nesta, Inzaghi, Abbiati, Oddo: itulah kelompok bajingan di sana," terang Pirlo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/51/3052976/mengenal-sosok-orangtua-kevin-diks-yang-diduga-melarang-sang-anak-untuk-bela-timnas-indonesia-eO0QxzPSoM.jpg
Mengenal Sosok Orangtua Kevin Diks yang Diduga Melarang sang Anak untuk Bela Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/51/3031861/kisah-sedih-virgil-van-dijk-kapten-timnas-belanda-euro-2024-ini-nyaris-meninggal-dan-tulis-surat-wasiat-ke-sang-ibunda-sebelum-gabung-ke-liverpool-zLVNThIzXq.JPG
Kisah Sedih Virgil Van Dijk, Kapten Timnas Belanda Euro 2024 Ini Nyaris Meninggal dan Tulis Surat Wasiat ke sang Ibunda Sebelum Gabung ke Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/51/2861988/kisah-perjuangan-ramadhan-sananta-dari-liga-3-ke-timnas-indonesia-BXv0vdCZUy.jpg
Kisah Perjuangan Ramadhan Sananta, Dari Liga 3 ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/51/2860776/kenapa-cristiano-ronaldo-tidak-memiliki-tato-di-tubuhnya-i8mzoCuDCl.jpg
Kenapa Cristiano Ronaldo Tidak Memiliki Tato di Tubuhnya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660855/hasil-liga-inggris-tottenham-hotspur-sikat-crystal-palace-di-derbi-london-xlb.webp
Hasil Liga Inggris: Tottenham Hotspur Sikat Crystal Palace di Derbi London
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/rafinha_resmi_meninggalkan_psim_yogyakarta_foto.jpg
Rafinha Resmi Tinggalkan PSIM Yogyakarta, Ini Klub Tujuannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement