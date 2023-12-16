Kisah Ambisi Besar Pep Guardiola Bermimpi Buat Trio Maut Iniesta, Xavi, dan Pirlo di Lini Tengah Barcelona

KISAH ambisi besar Pep Guardiola bermimpi buat trio maut Andres Iniesta, Xavi Hernandez, dan Andrea Pirlo di lini tengah Barcelona menarik dikulik. Bagaiamana tidak, dirinya ternyata memiliki ambisi besar menciptakan hal tersebut sebagai strategi sepakbola yang sangat ciamik.

Mimpi itu dimiliki Guadiola saat masih melatih tim Barcelona. Dia bertekad membuat trio maut yang meliputi beberapa pemain ternama, di antaranya Andres Iniesta, Xavi Hernandez, dan Andrea Pirlo untuk mengiisi posisi lini tengah.

Tentu saja, mimpi itu berusaha direalisasikan oleh Guardiola. Langkah pertama, pelatih Barcelona itu mendekati Andrea Pirlo. Tawaran diberikan kepada sang pemain.

Akan tetapi, langkah awal Guardiola sudah berujung penolakan. Pasalnya, sejak tidak bermain di AC Milan, Andrea Pirlo memutuskan untuk menyeberang ke Juventus pada akhir musim 2010-2011.