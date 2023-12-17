Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Virgil van Dijk, Tukang Cuci Piring yang Jadi Bek Termahal di Dunia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |02:05 WIB
Kisah Virgil van Dijk, Tukang Cuci Piring yang Jadi Bek Termahal di Dunia
Virgil van Dijk pernah menjadi tukang cuci piring sebelum terkenal seperti sekarang (Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw)
A
A
A

KISAH Virgil van Dijk, tukang cuci piring yang jadi bek termahal di dunia akan diulas Okezone. Sebab, kisah pesepakbola asal Belanda ini cukup inspiratif.

Pencinta sepakbola dunia, khususnya pendukung Liverpool tentu mengenal Virgil Van Dijk. Bek kekar dan jangkung asal Belanda ini telah menjadi palang pintu kokoh di lini pertahanan The Reds di bawah asuhan Jurgen Klopp.

Virgil van Dijk

Baca Juga:
baca_juga

Van Dijk direkrut oleh Liverpool pada 2018 dari Southampton dengan harga fantastis, yakni 75 juta pounds atau setara dengan Rp1,3 triliun. Ini merupakan rekor pembelian bek tengah termahal sepanjang sepanjang sejarah kala itu.

Sejak kedatangannya, van Dijk sukses mempersembahkan beberapa trofi termasuk Liga Inggris dan juga Liga Champions untuk Liverpool. Dengan perawakan dan kepemimpinannya, tak ayal sang bek kini menjadi kapten sepeninggal Jordan Henderson.

Namun siapa sangka, sebelum menjadi bek termahal dunia pada 2018, van Dijk ternyata pernah menjadi seorang tukang cuci piring di Belanda. Tepatnya, ketika sang pemain masih berusia 16 tahun.

Pada saat itu, van Dijk baru menjalani karier profesional pertamanya di klub junior Willem II. Namun di tim tersebut, dia tidak mendapat kontrak. Alhasil, sang pemain terpaksa menjadi seorang tukang cuci piring di sebuah restoran demi menghasilkan uang.

“Saya tidak memiliki kontrak saat itu. Jika Anda tidak memiliki kontrak, Anda harus berusaha menghasilkan uang dan bekerja," kata van Dijk, dikutip dari Daily Mail, Minggu (17/12/2023).

“Saya berumur 16 tahun. Itu sebelum saya dijemput oleh Groningen. Saya tidak berpikir tidak mempunyai masa depan dalam permainan ini, namun saya juga tahu saya harus bekerja, namun setelah lonjakan pertumbuhan saya, segalanya menjadi cukup baik," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660869/globe-soccer-awards-2025-dembele-raih-pemain-terbaik-dunia-ronaldo-bintang-timur-tengah-dwa.webp
Globe Soccer Awards 2025: Dembele Raih Pemain Terbaik Dunia, Ronaldo Bintang Timur Tengah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/wonderkid_berusia_18_tahun_franco_mastantuono_f.jpg
Real Madrid Tolak Mentah-Mentah Napoli, Wonderkid 18 Tahun Ini Tetap di Bernabeu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement