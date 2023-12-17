Stefano Cugurra Yakin Laga Bali United vs Persib Bandung Bakal Menarik

GIANYAR - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengatakan laga melawan Persib Bandung akan berjalan menarik. Itu karena kedua kesebelasan sedang bersaing ketat di papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Laga Bali United vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin 18 Desember 2023 malam WIB. Boleh dibilang, laga ini menjadi salah satu pertandingan besar yang tersaji di pekan ke-23 Liga 1 2023-2024.

Teco sudah antusias menatap laga tersebut. Mantan pelatih Persija Jakarta itu menjanjikan bila pertandingan ini akan sangat menarik ditonton mengingat kualitas tim yang merata.

“Laga Bali United vs Persib akan menarik sebab kedua tim memiliki kualitas di lapangan,” tutur Teco, dilansir dari situs resmi Bali United, Minggu (17/12/2023).

“Kedua tim ini kalau bertemu selalu pertandingan seru dan menarik sehingga saya pikir layak di bilang sebagai pertandingan super big match,” lanjut pria asal Brasil itu.