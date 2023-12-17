Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Cugurra Yakin Laga Bali United vs Persib Bandung Bakal Menarik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |03:47 WIB
Stefano Cugurra Yakin Laga Bali United vs Persib Bandung Bakal Menarik
Bali United akan menghadapi Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengatakan laga melawan Persib Bandung akan berjalan menarik. Itu karena kedua kesebelasan sedang bersaing ketat di papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Laga Bali United vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin 18 Desember 2023 malam WIB. Boleh dibilang, laga ini menjadi salah satu pertandingan besar yang tersaji di pekan ke-23 Liga 1 2023-2024.

Bali United vs Persib Bandung

Teco sudah antusias menatap laga tersebut. Mantan pelatih Persija Jakarta itu menjanjikan bila pertandingan ini akan sangat menarik ditonton mengingat kualitas tim yang merata.

“Laga Bali United vs Persib akan menarik sebab kedua tim memiliki kualitas di lapangan,” tutur Teco, dilansir dari situs resmi Bali United, Minggu (17/12/2023).

“Kedua tim ini kalau bertemu selalu pertandingan seru dan menarik sehingga saya pikir layak di bilang sebagai pertandingan super big match,” lanjut pria asal Brasil itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660869/globe-soccer-awards-2025-dembele-raih-pemain-terbaik-dunia-ronaldo-bintang-timur-tengah-dwa.webp
Globe Soccer Awards 2025: Dembele Raih Pemain Terbaik Dunia, Ronaldo Bintang Timur Tengah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/11/jordi_cruyff.jpg
Jordi Cruyff Sepakat Gabung Ajax Amsterdam, PSSI Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement