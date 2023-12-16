Momen Pemain Al Nassr Dibikin Salah Tingkah ketika Cristiano Ronaldo Serahkan Ban Kapten

MOMEN pemain Al Nassr dibikin salah tingkah ketika Cristiano Ronaldo serahkan ban kapten kepadanya akan diulas Okezone pada artikel ini. Momen unik terjadi pada laga Al Nassr vs Al Shabab yang digelar di Al Shabab Club Stadium pada Selasa, 12 Desember 2023.

Dalam laga itu, sang megabintang Cristiano Ronaldo tidak bermain penuh selama 90 menit. Dia ditarik keluar pada menit ke-82 oleh pelatih Luis Castro dan diganti dengan pemain muda, Mohammed Maran.

Pergantian dilakukan oleh sang pelatih demi memberikan waktu istirahat bagi Ronaldo. Seperti diketahui, sejak datang ke Arab Saudi, Cristiano Ronaldo selalu menjadi tumpuan bagi timnya.

Oleh sebab itu, Luis Castro sengaja menarik Ronaldo agar sang pemain dapat istirahat lebih cepat. Terlebih, Al Nassr kala itu telah unggul 4-1 dari Al Shabab.