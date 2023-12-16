Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Berupaya Naturalisasi Thom Haye dan dan Maarten Paes, Bung Towel: Liga 1 untuk Pajangan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |21:33 WIB
PSSI Berupaya Naturalisasi Thom Haye dan dan Maarten Paes, Bung Towel: Liga 1 untuk Pajangan?
PSSI sedang mendekati Maarten Paes untuk dinaturalisasi (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

JAKARTA - Upaya PSSI menaturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes mendapat tanggapan negatif dari pengamat sepakbola Tommy Welly. Gencarnya proses naturalisasi pemain itu seakan menganaktirikan produk lokal dari Liga 1 atau kompetisi sepakbola Indonesia.

Seperti diberitakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui pihaknya sedang mendekati Haye dan Paes. Menurutnya, federasi terbuka untuk memberi kesempatan kepada para pemain keturunan dan juga naturalisasi.

Thom Haye

"Siapapun yang punya darah Indonesia, yang ingin memperkuat (Timnas Indonesia), mengibarkan bendera Merah Putih, memperkuat Tim Nasional kita harus buka sebanyak-banyaknya," kata Erick lewat akun Instagram @erickthohir, dikutip pada Sabtu (16/12/2023).

"Lalu kita masih menunggu juga Thom Haye dia Defensive Midfielder dia juga sepertinya ingin (bela Indonesia), sama Maarten Paes goalkeeper utama FC Dallas," imbuh pria yang juga Menteri BUMN itu.

Andai Haye dan Paes jadi menjalani proses naturalisasi, maka jumlahnya akan semakin banyak di skuad Timnas Indonesia. Saat ini saja sudah ada Jordi Amat, Rafael Struick, Ivar Jenner, Marc Klok, Shayne Pattynama, dan Sandy Walsh.

Wacana menaturalisasi Haye dan Paes itu mendapat tanggapan negatif dari Bung Towel -sapaan akrab Tommy. Menurutnya, maraknya proses naturalisasi pemain itu membuat kompetisi sepakbola lokal layaknya pajangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661087/timnas-futsal-indonesia-juara-piala-aff-u16-2025-usai-bungkam-thailand-43-cgy.webp
Timnas Futsal Indonesia Juara Piala AFF U-16 2025 usai Bungkam Thailand 4-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/03/pelatih_ganda_putra_malaysia_herry_iman_pierngadi.jpg
Tak Main-Main, Herry IP Siapkan Misi Besar Ganda Putra Malaysia di 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement