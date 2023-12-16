PSSI Berupaya Naturalisasi Thom Haye dan dan Maarten Paes, Bung Towel: Liga 1 untuk Pajangan?

JAKARTA - Upaya PSSI menaturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes mendapat tanggapan negatif dari pengamat sepakbola Tommy Welly. Gencarnya proses naturalisasi pemain itu seakan menganaktirikan produk lokal dari Liga 1 atau kompetisi sepakbola Indonesia.

Seperti diberitakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui pihaknya sedang mendekati Haye dan Paes. Menurutnya, federasi terbuka untuk memberi kesempatan kepada para pemain keturunan dan juga naturalisasi.

"Siapapun yang punya darah Indonesia, yang ingin memperkuat (Timnas Indonesia), mengibarkan bendera Merah Putih, memperkuat Tim Nasional kita harus buka sebanyak-banyaknya," kata Erick lewat akun Instagram @erickthohir, dikutip pada Sabtu (16/12/2023).

"Lalu kita masih menunggu juga Thom Haye dia Defensive Midfielder dia juga sepertinya ingin (bela Indonesia), sama Maarten Paes goalkeeper utama FC Dallas," imbuh pria yang juga Menteri BUMN itu.

Andai Haye dan Paes jadi menjalani proses naturalisasi, maka jumlahnya akan semakin banyak di skuad Timnas Indonesia. Saat ini saja sudah ada Jordi Amat, Rafael Struick, Ivar Jenner, Marc Klok, Shayne Pattynama, dan Sandy Walsh.

Wacana menaturalisasi Haye dan Paes itu mendapat tanggapan negatif dari Bung Towel -sapaan akrab Tommy. Menurutnya, maraknya proses naturalisasi pemain itu membuat kompetisi sepakbola lokal layaknya pajangan.