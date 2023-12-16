Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Bermesraan saat Kunjungi Kota Berhantu di Arab Saudi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |09:05 WIB
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Bermesraan saat Kunjungi Kota Berhantu di Arab Saudi
Cristiano Ronaldo dan Geogrina Rodriguez saat mengunjungi Al Ula (Foto: Instagram/Cristiano)
A
A
A

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dan kekasihnya, Georgina Rodriguez, bermesraan saat mengunjungi kota berhantu di Arab Saudi. Kota berhantu yang dikunjungi kedua sejoli itu yakni Al Ula.

Momen kemesraan CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- bersama kekasihnya itu dipamerkan di Instagram pribadinya, @cristiano. Terlihat, sang megabintang 38 tahun itu mencium kening Georgina Rodriguez saat menikmati suasana kota berhantu tersebut.

"Al Ula, di mana tempat sejarah kuno bertemu dengan kisah cinta modern," tulis Cristiano Ronaldo di Instagram pribadinya, @cristiano, dikutip Sabtu (16/12/2023).

Tak pelak, unggahan mantan striker Manchester United dan Real Madrid itu langsung dibanjiri komentar netizen. Di antaranya, ada yang mengingatkan Cristiano Ronaldo dan kekasihnya agar berhati-hati di kota berhantu itu.

"Hati-hati Bang Banyak Setannya Daerah Terlarang Itu," tulis komentar @erwiyanto.

"Georgina kedinginan di gurun?," kata @kostradamys.

