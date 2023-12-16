Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dikalahkan Persija Jakarta 0-1, PSS Sleman Kecewa dengan Keputusan Wasit Asal Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |22:42 WIB
Dikalahkan Persija Jakarta 0-1, PSS Sleman Kecewa dengan Keputusan Wasit Asal Jepang
Esteban Vizcarra mengeluhkan kinerja wasit asal Jepang yang memimpin laga Persija Jakarta vs PSS Sleman (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

BEKASI - PSS Sleman harus menelan kekalahan menyakitkan dari Persija Jakarta di pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 dengan skor 0-1. Pelatih Risto Vidakovic menyayangkan keputusan wasit Futoshi Nakamura memberi penalti di menit akhir babak kedua.

Laga Persija Jakarta vs PSS Sleman itu berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023) malam WIB. Gol tunggal tuan rumah dicetak Ondrej Kudela lewat titik penalti di penghujung laga.

Futoshi Nakamura

Nakamura yang memimpin laga tersebut memberikan penalti kepada tuan rumah setelah Marko Simic dilanggar oleh bek PSS. Vidakovic menilai Super Elja layak mendapat satu poin dari laga tersebut. Dia pun tidak puas dengan kinerja wasit asal Jepang karena memberikan hadiah penalti.

“Sebenarnya kami layak mendapatkan satu poin dari pertandingan ini, tapi wasit dari Jepang yang memimpin laga ini memberikan penalti di akhir pertandingan, saya juga tidak tahu kenapa kita mendapat hal tersebut," tukas Vidakovic usai laga, Sabtu (16/12/2023).

"Tapi kami harus menerima karena kami tidak bisa berbuat apapun mengenai hal itu,” sambung pelatih asal Bosnia dan Herzegovina itu.

Walau begitu, Vidakovic sangat bangga dengan kinerja anak asuhnya. Sebab, Kim Jeffrey Kurniawan dan kawan-kawan telah berjuang semaksimal mungkin. Hanya saja, dewi fortuna belum berpihak kepada mereka.

“Saya bangga dengan perjuangan para pemain pada malam hari ini, mereka memberikan 100 persen, memberikan segalanya. Namun sayang kami tidak beruntung," tandas Vidakovic.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
