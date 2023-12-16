Tak Bisa Hanya Andalkan Gabriel Jesus, Arsenal Disarankan Rekrut Striker Setipe Erling Haaland

LONDON – Arsenal saat ini tengah berjuang untuk menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Namun, menurut mantan penggawa Arsenal, Emmanuel Adebayor, target tersebut akan sulit dicapai jika The Gunners hanya mengandalkan Gabriel Jesus saja sampai akhir musim ini.

Karena itulah Adebayor menyarankan pelatih Arsenal, Mikel Arteta untuk belanja striker baru di bursa transfer selanjutnya. Penyerang bertipe seperti Erling Haaland atau Sergio Aguero dirasa Adebayor akan sangat membantu Arsenal demi bisa menjuarai Liga Inggris musim ini.

Untuk saat ini, Arsenal berada di peringkat kedua pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Tim asuhan Mikel Arteta itu tertinggal satu poin dari Liverpool yang memuncaki klasemen setelah 16 pertandingan.

Meski jalan masih panjang, Arsenal disebut-sebut sebagai kandidat kuat juara Liga Inggris. Namun demikian, Adebayor menyebut Arsenal masih mempunyai kekurangan untuk mengakhiri puasa gelar Liga Inggris.

Mantan striker asal Togo itu mengatakan, The Gunners membutuhkan penyerang baru. Menurutnya, Arsenal harus mencari striker dengan tipikal penyelesaian akhir yang baik dan berfokus untuk mencetak gol.

“Masalahnya dengan Arsenal adalah bahkan ketika saya berada di sana, saya suka bermain di tengah dan menjadi bagian dari permainan. Mereka memiliki hal yang sama dengan (Gabriel) Jesus,” kata Adebayor dikutip dari talkSPORT, Sabtu (16/12/2023).