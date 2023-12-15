Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Calon Pemain Terbaik FIFA 2023, Nomor 1 Lionel Messi!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |13:47 WIB
3 Calon Pemain Terbaik FIFA 2023, Nomor 1 Lionel Messi!
Lionel Messi menjadi kandidat terdepan peraih gelar Pemain Terbaik FIFA 2023 (Foto: Reuters/MLS)
A
A
A

SEBANYAK 3 calon pemain terbaik FIFA 2023 akan dibahas Okezone. Pengumuman pemenang pemain terbaik FIFA 2023 akan dilakukan dalam ajang The Best FIFA Football Awards 2023 yang bakal digelar di London, Inggris, pada 15 Januari 2024 mendatang.

Belakangan, FIFA telah mengantongi tiga nama yang masuk nominasi pemain terbaik FIFA 2023. Ketiga nama itu telah mengalahkan sembilan nama lain, yakni Declan Rice, Bernardo Silva, Ilkay Guendogan, Julian Alvarez, Khvicha Kvaratskhelia, Kevin De Bruyne, Marcelo Brozovic, Rodri, dan Victor Osimhen.

Luka Modric pernah merebut FIFA Best Player 2019

Adapun, periode penilaian pemain terbaik FIFA 2023 diambil dari 19 Desember 2022 hingga 20 Agustus 2023. Lantas, siapa saja 3 calon pemain terbaik FIFA 2023?

Berikut 3 Calon Pemain Terbaik FIFA 2023:

3. Erling Haaland

Erling Haaland

Dalam periode waktu tersebut, Erling Haaland telah membawa Manchester City meraih treble winners di musim 2022-2023. Bomber asal Norwegia itu sukses mengantarkan The Citizens menjuarai Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA 2022-2023.

Mesin gol Manchester City itu tak terbendung meski baru berusia 23 tahun pada Juli 2023. Haaland juga meraih sejumlah penghargaan individu, termasuk Sepatu Emas Eropa, Sepatu Emas Liga Inggris, dan penghargaan ganda yang langka yaitu Pemain Terbaik Liga Utama Inggris serta Pemain Muda musim ini.

