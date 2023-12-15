Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Kecil yang Lolos Final Piala Dunia, Nomor 1 Sampai Juara Dua Kali!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |08:18 WIB
5 Negara Kecil yang Lolos Final Piala Dunia, Nomor 1 Sampai Juara Dua Kali!
5 Negara Kecil yang Lolos Final Piala Dunia. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 negara kecil yang lolos final Piala Dunia menarik untuk diketahui. Negara dengan wilayah kecil serta kependudukan rendah acap kali dianggap remeh karena dianggap akan sulit bersaing di dunia sepakbola.

Kendati demikian, nyatanya ada banyak negara kecil yang mampu bersaing dan bersinar di dunia sepakbola. Bahkan setidaknya ada lima negara kecil yang berhasil menembus partai final Piala Dunia.

Padahal, tidak semua negara pernah merasakan mampu menembus ke final ajang sebesar Piala Dunia. Lantas, negara kecil mana saja yang pernah melakukannya?

Berikut 5 Negara Kecil yang Lolos Final Piala Dunia:

5. Republik Ceko (10,51 juta penduduk)

Timnas Cekoslovakia

Republik Ceko atau yang dulunya disebut Cekoslovakia pernah dua kali lolos ke final Piala Dunia. Tepatnya pada edisi Piala Dunia 1934 dan 1962.

Ceko adalah negara kecil di Eropa yang berbatasan dengan Jerman, Austria, Polandia, dan Slovakia. Menurut laporan pada 2021 lalu, Ceko setidaknya memilki total 10,51 juta penduduk.

4. Swedia (10,4 juta penduduk)

Timnas Swedia

Swedia salah satu negara berpenduduk paling sedikit di Eropa. Sebab mereka hanya memiliki 10,4 jtua penduduk (2021), sehingga membuat mereka disebut negara kecil.

Meski disebut negara kecil, Swedia terbilang memiliki sepakbola yang hebat. Terbukti Timnas Swedia pernah sekali menembus final Piala Dunia 1958, sayangnya mereka gagal juara usai kalah dari Brasil.

Halaman:
1 2 3
      
