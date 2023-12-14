Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Kecil yang Sanggup Lolos ke Piala Dunia, Nomor 1 Jadi Kejutan di Piala Dunia 2018

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |08:06 WIB
5 Negara Kecil yang Sanggup Lolos ke Piala Dunia, Nomor 1 Jadi Kejutan di Piala Dunia 2018
5 Negara Kecil yang Sanggup Lolos ke Piala Dunia. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 negara kecil yang sanggup lolos ke Piala Dunia yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui Piala Dunia merupakan pesta sepakbola terbesar di dunia dan diikuti oleh tim-tim terkuat saja.

Dulu hanya tim-tim besar saja yang bisa tampil di turnamen empat tahunan tersebut. Namun, seiring bertambahnya jumlah peserta yang dilakukan FIFA membuat Piala Dunia pun memberikan kesempatan untuk tim-tim kecil bermain di kompetisi prestisius tersebut.

Seperti di Piala Dunia 2022 ada 32 tim dari lima konfederasi yang ikut meramaikan turnamen yang digelar di Qatar tersebut. Lalu nantinya di Piala Dunia 2026 akan ada 48 tim dari 6 konfederasi, yang berarti kesempatan tim kecil pun semakin terbuka untuk tampil di Piala Dunia.

Tim kecil yang dimaksud dalam artikel ini pun juga termasuk dari wilayah serta populasi masyarakatnya. Jadi, sebelum Piala Dunia 2026 pun sejatinya sudah ada negara kecil yang mampu menembus Piala Dunia. Lantas dari negara mana saja?

Berikut 5 Negara Kecil yang Sanggup Lolos ke Piala Dunia:

5. Jamaika

Timnas Jamaika

Jamaika merupakan negara kecil yang berada di Amerika Utara. Negara yang dikenal akan musik reggae-nya itu pun sempat membuat banyak pihak terkejut karena lolos ke Piala Dunia 1998 di Prancis.

Sayangnya Jamaika hanya sampai fase grup saja karena tersingkir usai dikalahkan Argentina dan Kroasia di Grup H. Namun, setidaknya Jamaika mampu memetik kemenangan di fase grup itu usai mengalahkan Jepang dengan skor 2-1.

4. Trinidad Tobago

Timnas Trinidad dan Tobago

Trinidad Tobago tergabung di Grup B bersama Inggris, Swedia, dan Paraguay di Piala Dunia 2006 Jerman. Kehadiran negara berpendudukan 1,5 juta (2021) itu pun membuat heboh karena mampu mewakili Amerika Selatan di pesta olahraga tersebut.

Pada aksinya di Piala Dunia 2006, Trinidad Tobago langsung tersingkir di fase grup dengan raihan 1 poin. Mereka kalah dari Paraguay dan Inggris, tapi berhasil menahan Swedia 0-0.

Halaman:
1 2 3
      
