Persija Jakarta vs PSS Sleman: Thomas Doll Konfirmasi Gustavo Almeida Absen!

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memastikan Gustavo Almeida masih absen pada laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 melawan PSS Sleman. Pesepakbola asal Brasil itu masih membutuhkan waktu untuk pulih.

Laga Persija Jakarta vs PSS Sleman itu akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 16 Desember 2023 pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran terancam tampil tanpa sejumlah pemain pilarnya.

Untuk diketahui, Gustavo mengalami cedera hamstring begitu resmi masuk skuad Persija pada bursa transfer paruh musim. Sebelumnya, tim dokter menyatakan cederanya sudah membaik.

Namun sayangnya, Gustavo belum sebugar itu untuk merumput kembali. Hal itu dikonfirmasi Doll kala membeberkan kondisi timnya saat ini. Selain itu, ada pula Muhammad Ferarri dan Rizky Ridho yang juga akan absen.

“Pelatihan bagus pekan ini. Tidak ada yang cedera juga dan ini sangat penting. Tentu saja kamu masih kehilangan Gustavo, Ferrari juga tidak ada, Ridho akumulasi kartu kuning. Namun pemain lain tersedia,” kata Doll pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (15/12/2023).

Terlepas dari absennya Gustavo, pelatih asal Jerman itu berambisi membawa Persija menutup tahun 2023 dengan poin penuh. Betapa tidak, di tiga laga terakhir, anak-anak Ibu Kota DKI Jakarta hanya puas meraih hasil imbang secara beruntun.