Tak Gentar Hadapi Persija Jakarta, Pelatih PSS Sleman Incar Kemenangan

TAK gentar hadapi Persija Jakarta, pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic incar kemenangan. Risto menginginkan hasil terbaik dalam pertandingan pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu (16/12/2023) mendatang.

Hokky Caraka dan kolega telah kembali berlatih setelah diberi libur dua hari. Sebelumnya, mereka sukses menang atas RANS Nusantara FC dengan skor 1-0.

Dalam sesi latihan yang berlangsung di Lapangan Pakembinangun, Sleman hari Selasa (12/12/2023), pelatih PSS Risto Vidakovic mengungkap bahwa dirinya masih ingin memperbaiki gaya bermain Laskar Sembada dengan menambahkan beberapa konsep-konsep taktikal.

"Saya sudah mengetahui bahwa para pemain sangat responsif dalam latihan hingga hari ini,” ujarnya dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Risto ingin anak asuhnya memberikan penampilan terbaiknya saat laga akhir pekan itu. Targetnya jelas, dia ingin timnya kembali mendapatkan tiga poin.

"Harapannya pada pertandingan pekan ini usaha para pemain bisa memberikan penampilan terbaik untuk tim. Tentu dengan membawa pulang hasil terbaik," sambungnya.