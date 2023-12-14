Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Tersingkir dari Kompetisi Eropa, Newcastle United Tetap Temukan Hal Positif

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |07:00 WIB
Tersingkir dari Kompetisi Eropa, Newcastle United Tetap Temukan Hal Positif
Newcastle United dipastikan tersingkir dari Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEWCASTLE – Kekalahan 1- 2 dari AC Milan membuat perjalanan Newcastle United di Liga Champions 2023-2024, bahkan kompetisi Eropa berakhir. Meski begitu, pelatih Newcastle, Eddie Howe tetap temukan hal positif dari kegagalan timnya di fase grup Liga Champions tersebut.

Seperti yang diketahui. The Magpies -julukan Newcastle- harus tersingkir dari ajang bergengsi tersebut setelah kalah tipis 1-2 saat menjamu AC Milan di Stadion St. James Park, Kamis (14/12/2023) dini hari WIB. Padahal Newcastle sudah unggul lebih dulu lewat gol Joelinton (33’), tapi tim tamu mampu membalikan keadaan lewat gol Christian Pulisic (59’), dan Samuel Chukwueze (84’).

Kekalahan di laga pamungkas Grup F itu sekaligus membuat Newcastle finis di posisi terakhir atau empat dengan hanya mengoleksi lima poin dari enam laga yang telah dimainkan. Mengingat finis posisi terakhir, maka peluang mereka untuk mentas di Eropa juga sirna karena tidak mendapat kesempatan menjalani play off Liga Europa 2023-2024.

Usai laga, Howe mengatakan pertandingan memang berjalan sangat intens. Baik Newcastle dan AC Milan saling jual beli serangan demi meraih kemenangan. Walaupun diakuinya, dia cukup kecewa karena gagal membawa The Magpies lolos ke fase gugur.

Newcastle United vs AC Milan

“Pertandingannya sangat ketat. Kedua tim sangat ingin menang. Kami ingin memenangkan pertandingan dan kami berusaha menuju Liga Champions jadi kami harus berani,” ucap Howe, dikutip dari BBC, Kamis (14/12/2023).

"Mereka pun juga harus berani. Ini menghasilkan pertandingan yang sangat bagus. Kami menciptakan peluang dan kami benar-benar hancur karena tidak lolos,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660325/tradisi-pohon-natal-mohamed-salah-tuai-prokontra-hve.jpg
Tradisi Pohon Natal Mohamed Salah Tuai Pro-Kontra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/marcos_astina_menjadi_kekuatan_baru_borneo_fc.jpg
Bursa Transfer Dibuka, Borneo FC Langsung Datangkan Pemain Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement