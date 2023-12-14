Tersingkir dari Kompetisi Eropa, Newcastle United Tetap Temukan Hal Positif

NEWCASTLE – Kekalahan 1- 2 dari AC Milan membuat perjalanan Newcastle United di Liga Champions 2023-2024, bahkan kompetisi Eropa berakhir. Meski begitu, pelatih Newcastle, Eddie Howe tetap temukan hal positif dari kegagalan timnya di fase grup Liga Champions tersebut.

Seperti yang diketahui. The Magpies -julukan Newcastle- harus tersingkir dari ajang bergengsi tersebut setelah kalah tipis 1-2 saat menjamu AC Milan di Stadion St. James Park, Kamis (14/12/2023) dini hari WIB. Padahal Newcastle sudah unggul lebih dulu lewat gol Joelinton (33’), tapi tim tamu mampu membalikan keadaan lewat gol Christian Pulisic (59’), dan Samuel Chukwueze (84’).

Kekalahan di laga pamungkas Grup F itu sekaligus membuat Newcastle finis di posisi terakhir atau empat dengan hanya mengoleksi lima poin dari enam laga yang telah dimainkan. Mengingat finis posisi terakhir, maka peluang mereka untuk mentas di Eropa juga sirna karena tidak mendapat kesempatan menjalani play off Liga Europa 2023-2024.

Usai laga, Howe mengatakan pertandingan memang berjalan sangat intens. Baik Newcastle dan AC Milan saling jual beli serangan demi meraih kemenangan. Walaupun diakuinya, dia cukup kecewa karena gagal membawa The Magpies lolos ke fase gugur.

“Pertandingannya sangat ketat. Kedua tim sangat ingin menang. Kami ingin memenangkan pertandingan dan kami berusaha menuju Liga Champions jadi kami harus berani,” ucap Howe, dikutip dari BBC, Kamis (14/12/2023).

"Mereka pun juga harus berani. Ini menghasilkan pertandingan yang sangat bagus. Kami menciptakan peluang dan kami benar-benar hancur karena tidak lolos,” lanjutnya.