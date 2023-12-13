5 Penyerang Ganas yang Bisa Diandalkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Masih 21 Tahun!

BERIKUT lima penyerang ganas yang bisa diandalkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kehadiran penyerang-penyerang ini bisa menjadi opsi tersendiri buat pelatih Shin Tae-yong.

Kehadiran striker haus gol tentu sangat bagus buat sebuah tim. Sehebat apa pun lini pertahanan, tanpa mencetak gol tentu tidak bisa meraih kemenangan.

Oleh karena itu, berikut lima penyerang ganas yang bisa diandalkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

5. Stefano Lilipaly

Kabarnya, pemain satu ini masuk dalam daftar 50 nama yang disetor PSSI ke AFC. Lilipaly memang bukan penyerang murni, tetapi bisa didorong untuk bermain lebih ke depan.

Statistiknya di Liga 1 2023-2024 sungguh apik. Dia mengemas sembilan gol dan 11 assist dalam 22 pertandingan. Praktis, Fano menjadi pemain lokal tersubur di liga.

4. Dedik Setiawan

Nama penyerang satu ini sempat menghiasi skuad Piala AFF 2020. Sayangnya, penampilan Dedik meredup setelah itu. Kini, dia kembali bangkit bersama Arema FC di Liga 1 2023-2024.

Diam-diam, Dedik sudah mengukir enam gol dari 20 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Dia menjadi pemain lokal tersubur kedua setelah Stefano Lilipaly!