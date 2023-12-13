Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Gagal Menang di 3 Laga Kandang, David da Silva Minta Maaf kepada Bobotoh

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |17:42 WIB
Persib Bandung Gagal Menang di 3 Laga Kandang, David da Silva Minta Maaf kepada Bobotoh
David da Silva kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Striker asing Persib Bandung, David da Silva, menyampaikan permintaan maaf kepada bobotoh -sebutan pendukung Persib Bandung- atas hasil tak maksimal yang didapat timnya belakangan ini. Persib senidri diketahui gagal menang di 2 laga beruntun dan juga mendapat hasil minor di tiga laga kandang terakhir.

Hasil tak maksimal pertama yang didapat Persib Bandung di kandang adalah saat ditahan 2-2 oleh Arema FC. Lalu, Persib imbang 0-0 atas PSM Makassar. Terakhir, Persib kalah 0-2 dari Persik Kediri.

Persib Bandung

Apalagi di tiga laga kandang terakhir itu, Persib Bandung sudah mendapat dukungan lagi dari beberapa komunitas suporter Maung Bandung. Alhasil, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kembali penuh.

“Dari diri saya pribadi, saya meminta maaf kepada Bobotoh. Kami bermain bagus di laga kandang melawan Sleman dan Persita, yang mana saat itu kondisinya stadion tidak penuh,” kata David da Silva di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (13/12/2023).

“Tapi inilah sepakbola, setiap pertandingan di sepakbola itu ada tiga hasil (menang, imbang, dan kalah), jadi kamu harus tahu ini normal,” lanjutnya.

Striker asal Brasil itu meyakini banyak tim besar yang memiliki nasib sama seperti Persib Bandung. Salah satunya Bayern Munich yang mengalami kekalahan 1-5 dari Eintracht Frankfurt.

“Milan juga kalah. Ini sepakbola dan tidak bisa selalu menang di tiap pertandingan. Kami sudah mencoba untuk menang dan mengerahkan kemampuan terbaik, tapi di sisi lain, tim lawan juga punya pemain yang bagus dan dukungan juga dari suporternya,” tuturnya.

David da Silva memahami Persib Bandung harus bisa menghibur para pendukungnya. Namun kini, lanjutnya, timnya masih berada di empat besar dengan menempati posisi tiga kalsemen sementara.

“Kami juga harus memikirkan Bali (United) dan menatap musim ini sampai berakhir untuk menunjukkan permainan terbaik untuk tim dan mereka,” jelas David da Silva.

