4 Mantan Pemain Klub Raksasa Juventus yang Pernah Bermain di Liga 1 Indonesia, Nomor 1 Perkuat Persija Jakarta

4 mantan pemain Juventus yang pernah bermain di Liga 1 Indonesia akan menjadi pembahasan kali ini. Seperti diketahui, sejumlah nama besar pernah meramaikan kompetisi sepakbola Tanah Air.

Mulai dari Persib Bandung yang pernah mendatangkan Michael Essien hingga Bhayangkara FC yang baru saja mendaratkan eks penggawa Inter Milan, Radja Nainggolan.

Kali ini Okezone.com akan membahas empat pemain klub raksasa Juventus yang pernah bermain di Liga 1 Indonesia. Siapa saja? berikut daftarnya

4. Mohammed Sisssoko





Pertama ada nama Mohammed Sissoko yang pernah bermain bersama klub Indonesia, Mitra Kukar. Sissoko merumput di Indonesia pada musim 2017 lalu.

Sissoko yang pernah memperkuat Juventus pada 2008-2011 tercatat pertanah tampil sebanyak 26 kali bersama Mitra Kukar. Ia mencetak lima gol dan tiga assist untuk skuad Naga Mekes.