HOME BOLA LIGA CHAMPION

Carlo Ancelotti Heran Real Madrid Susah Payah Kalahkan Union Berlin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |12:20 WIB
Carlo Ancelotti Heran Real Madrid Susah Payah Kalahkan Union Berlin
Carlo Ancelotti heran Real Madrid susah payah mengalahkan Union Berlin (Foto: Reuters/Annegret Hilse)
A
A
A

BERLIN - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, heran anak asuhnya susah payah mengalahkan Union Berlin pada laga pamungkas Grup C Liga Champions 2023-2024. Padahal, Los Blancos mengontrol pertandingan dalam dua babak.

Duel Union Berlin vs Real Madrid itu berlangsung di Olympiastadion, Berlin, Jerman, Rabu (13/12/2023) dini hari WIB. Sempat tertinggal, Jude Bellingham dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan lewat gol Joselu (61’, 72’) dan Dani Ceballos (89’).

Dani Ceballos menyumbang satu gol untuk kemenangan Real Madrid atas Union Berlin (Foto: Reuters/Annegret Hilse)

Sementara, Union Berlin yang sempat unggul mencatatkan dua gol via Kevin Volland (45+1’), dan Alex Kral (85’). Hasil ini membuat Real Madrid digdaya di Grup C karena meraih 18 poin dari enam laga.

Usai pertandingan, Ancelotti merasa aneh Madrid harus susah payah mengalahkan Union. Menurutnya, tim tamu sedikit beruntung bisa bermain lebih baik pada babak kedua.

“Pertandingan yang agak aneh. Itu dikontrol dengan baik selama 40 menit dan dalam dua menit yang gila mereka menyulitkan kami," ucap Ancelotti dilansir dari Marca, Rabu (13/12/2023).

"Di babak kedua kami mencoba untuk menjadi sedikit lebih efektif, kami lebih banyak bergerak dari luar untuk memberikan umpan silang karena kami punya peluang,” tukas pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
      
