HOME BOLA LIGA CHAMPION

Siap Sapu Bersih Kemenangan di Fase Grup, Pep Guardiola Tidak Akan Bereksperimen saat Manchester City Hadapi Red Star Belgrade

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |11:43 WIB
Siap Sapu Bersih Kemenangan di Fase Grup, Pep Guardiola Tidak Akan Bereksperimen saat Manchester City Hadapi Red Star Belgrade
Erling Haaland dan Pep Guardiola (Foto: UEFA)
A
A
A

BEOGRAD – Pep Guardiola enggan bereksperimen saat Manchester City menghadapi Red Star Belgrade di matchday terakhir grup G Liga Champions 2023-2024. Hal itu dilakukan demi membawa The Citizen -julukan Man City- menyapu bersih laga fase grup dengan kemenangan.

Man City akan bertandang ke markas Red Star Belgrade di Stadion Rajko Mitic, Beograd, Serbia, Kamis (14/12/2023) pukul 00.45 WIB. The Citizen sama sekali tidak memiliki beban menjalani laga tandangnya itu karena mereka sudah dipastikan meraih tiket 16 besar.

The Citizen telah memastikan diri melaju ke babak tersebut dengan status juara grup G. Pasalnya, saat ini mereka mengoleksi 15 poin dan tidak akan bisa dilewati RB Leipzig yang ada di posisi dua dengan sembilan poin. Man City sangat kokoh karena selalu meraih kemenangan dari lima laga yang telah dimainkan.

Meski sudah memiliki posisi yang aman dan jauh lebih diunggulkan ketimbang Red Star Belgrade, Guardiola tidak ingin anggap remeh. Mantan pelatih Barcelona ini juga tidak ingin melakukan eksperimen menghadapi wakil Serbia itu.

“Tidak, kami tidak bereksperimen, kami menganalisis lawan untuk mencoba dan memenangkan pertandingan,” tegas Guardiola, dilansir dari situs resmi UEFA, Rabu (13/12/2023).

Guardiola juga masih belum puas dengan pencapaian Man City. Ahli strategi asal Spanyol itu ingin menyapu bersih enam pertandingan fase grup dengan kemenangan. Untuk mewujudkan itu, dia sadar kalau The Citizen harus tampil dengan performa terbaiknya.

“Ketika Anda berpikir tentang (memenangkan seluruh enam pertandingan grup) itu adalah pertanyaan tentang mencoba menjalankan permainan, mencoba tampil baik, mempersiapkan pertandingan untuk memenangkannya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
