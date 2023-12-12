Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kronologi Presiden Klub Ankaragucu Faruk Koca yang Tinju dan Tendang Wasit hingga Liga Turki 2023-2024 Dihentikan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |11:51 WIB
Kronologi Presiden Klub Ankaragucu Faruk Koca yang Tinju dan Tendang Wasit hingga Liga Turki 2023-2024 Dihentikan
Insiden terjadi di Liga Turki 2023-2024. (Foto: Instagram/@fabriziorom)
A
A
A

KRONOLOGI presiden klub Ankaragucu, Faruk Koca, yang tinju dan tendang wasit Halil Umut Meler hingga Liga Turki 2023-2024 dihentikan akan diulas Okezone. Kelakuan tak terpuji bos Ankaragucu itu terjadi usai timnya ditahan imbang oleh Caykur Rizespor.

Pertandingan Ankaragucu vs Caykur Rizespor ini berakhir dengan skor 1-1. Laga pekan ke-15 Liga Turki 2023-2024 itu berlangsung di Stadion Eryaman, Ankara, Senin 11 Desember 2023 waktu setempat atau Selasa (12/12/2023) dini hari WIB.

Insiden di Liga Turki

Ankaragucu berhasil mencetak gol lebih dulu via aksi Olimpiu Morutan pada menit ke-14. Namun, tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain usai wasit Meler memberi kartu kuning kedua kepada Ali Sowe pada menit ke-50.

Di pengujung laga, Rizespor juga bermain dengan 10 pemain usai Emir Topcu mendapat kartu kuning kedua pada menit 90+5. Beruntung, tim tamu bisa mencetak gol penyeimbang via Altin Zeqiri pada menit 90+7.

Tak ada lagi gol tambahan sampai Wasit Meler pun meniup peluit panjang dan laga berakhir dengan kedudukan 1-1. Tak lama setelah itu, Presiden Ankaragucu, Faruk Koca, terlihat berlari ke tengah lapangan untuk menghampiri wasit Meler.

Dalam video amatir yang diunggah akun TikTok @guncelturkiyehaberleri, Koca terlihat emosi dan langsung menonjok muka wasit Meler di sekitar matanya. Sebelum itu, ada yang sempat terlihat berupaya menahan Koca.

Halaman:
1 2
      
