Johor Darul Tazim Sabet Tiga Gelar Domestik di Musim 2023, Jordi Amat: Kami Layak Menang!

KUALA LUMPUR – Johor Darul Tazim (JDT) perkasa di musim 2023 dengan merauh tiga gelar domestik. Bek Timnas Indonesia yang membela JDT, Jordi Amat menilai timnya memang layak meraih hasil maksimal.

JDT mengawali tahun 2023 dengan meraih trofi Piala Super Malaysia 2023. Berlangsung di Sultan Ibrahim Stadium, Johor, tim berjuluk Harimau Selatan sukses menekuk Terengganu FC dua gol tanpa balas.

JDT kemudian memastikan gelar juara Liga Super Malaysia 2023 saat kompetisi tersebut masih menyisakan empat laga lagi. Tim asuhan Esteban Solari mengunci gelar usai membantai PDRM dengan skor 4-0 pada 27 September 2023 silam.

Terkini, JDT keluar sebagai kampiun Piala Malaysia 2023. Lagi-lagi, JDT berhadapan dengan Terengganu FC, lawan yang mereka hadapi pada final Piala Super Malaysia 2023 di awal tahun.

Berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Jumat (8/12/2023), JDT sukses menang dengan skor 3-1. Jordi Amat tak percaya dengan pencapaian fantastis yang didapat timnya, bahkan menyebut perjalanan JDT di musim ini tidak normal.

“Ya kami puas, tentu saja, ini tidak normal ketika kami tidak menelan kekalahan di seluruh musim, ini luar biasa, jadi kami melakukan hal bersejarah, ini hebat,” kata Jordi dikutip Harimau Malaya, Senin (11/12/2023).