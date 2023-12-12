Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Johor Darul Tazim Sabet Tiga Gelar Domestik di Musim 2023, Jordi Amat: Kami Layak Menang!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |11:05 WIB
Johor Darul Tazim Sabet Tiga Gelar Domestik di Musim 2023, Jordi Amat: Kami Layak Menang!
Pemain Johor Darul Takzim, Jordi Amat (Foto: JDT)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Johor Darul Tazim (JDT) perkasa di musim 2023 dengan merauh tiga gelar domestik. Bek Timnas Indonesia yang membela JDT, Jordi Amat menilai timnya memang layak meraih hasil maksimal.

JDT mengawali tahun 2023 dengan meraih trofi Piala Super Malaysia 2023. Berlangsung di Sultan Ibrahim Stadium, Johor, tim berjuluk Harimau Selatan sukses menekuk Terengganu FC dua gol tanpa balas.

JDT kemudian memastikan gelar juara Liga Super Malaysia 2023 saat kompetisi tersebut masih menyisakan empat laga lagi. Tim asuhan Esteban Solari mengunci gelar usai membantai PDRM dengan skor 4-0 pada 27 September 2023 silam.

Terkini, JDT keluar sebagai kampiun Piala Malaysia 2023. Lagi-lagi, JDT berhadapan dengan Terengganu FC, lawan yang mereka hadapi pada final Piala Super Malaysia 2023 di awal tahun.

Berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Jumat (8/12/2023), JDT sukses menang dengan skor 3-1. Jordi Amat tak percaya dengan pencapaian fantastis yang didapat timnya, bahkan menyebut perjalanan JDT di musim ini tidak normal.

“Ya kami puas, tentu saja, ini tidak normal ketika kami tidak menelan kekalahan di seluruh musim, ini luar biasa, jadi kami melakukan hal bersejarah, ini hebat,” kata Jordi dikutip Harimau Malaya, Senin (11/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659815/potensi-industri-olahraga-indonesia-tembus-ratusan-triliun-rupiah-bisa-jadi-penggerak-ekonomi-baru-indonesia-lny.webp
Potensi Industri Olahraga Indonesia Tembus Ratusan Triliun Rupiah, Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baru Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/pemain_as_monaco_takumi_minamino.jpg
Takumi Minamino Terancam Absen di Piala Dunia 2026, Cedera ACL Jadi Mimpi Buruk Jepang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement