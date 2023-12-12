Apesnya Timnas Malaysia, Arab Saudi Tolak Lawan Harimau Malaya Jelang Piala Asia 2023

TIMNAS Malaysia dipastikan batal menghadapi Arab Saudi di laga persahabatan. Pertandingan kontra Arab Saudi sebenarnya merupakan bagian dari persiapan Harimau Malaya jelang tampil di ajang Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, gelaran Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari-10 Februari 2024. Sebanyak 24 negara akan saling bersaing di ajang kali ini.

Timnas Malaysia menjadi salah satu peserta pada gelaran Piala Asia 2023. Mereka tergabung di Grup E bersama Korea Selatan, Yordania dan Bahrain.

Persiapan Harimau Malaya sedikit terkendala karena laga kontra Arab Saudi dibatalkan. Arab Saudi sendiri memilih untuk menghadapi Lebanon, Palestina dan Hongkong.

"Pertandingan persahabatan antara Malaysia dan Arab Saudi DIBATALKAN. Arab Saudi akan menghadapi Lebanon, Palestina dan Hongkong," tulis keterangan pada video.

"Pertandingan akan digelar pada Januari. Itu akan menjadi bagian dari persiapan sebelum Asian Cup (Piala Asia)," lanjut keterangan tersebut.