Marselino Ferdinan Pulih dari Cedera, Sang Agen: Mental Harus Tetap Kuat

BEKASI - Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan sudah pulih dari cedera hamstring. Tentunya, menjadi momentum buatnya demi dapat segera menembus skuad utama tim Liga Belgia KMSK Deinze.

Agen Marselino Ferdinan, Dusan Bogdanovic mengatakan kliennya harus kembali ke penampilan terbaiknya setelah pulih dari cedera. Namun, dia pastikan itu memang butuh prosesnya yang tidak instan.

"Sekarang target utama saya adalah buat dia tetap mental kuat," kata Dusan di Bekasi, Senin (11/10/2023).

Pria berusia 44 tahun itu mengatakan saat ini Marselino harus menikmati berbagai pola latihan kembali. Pasalnya, dia nilai itu agar pemain tersebut mulai terbiasa kembali mengolah bola usai absen karena cedera.

"Habis cedera harus kembali latih lebih dari 100 persen," katanya.

Dusan mengatakan optimistis karier Marselino di Eropa pun takkan makin meleset. Oleh dikarenakan, dia nilai pemain itu adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia dengan potensi dimilikinya.