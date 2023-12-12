Jelang Terengganu FC vs Bali United, Stefano Cugurra Konfirmasi Bakal Lakukan Rotasi Pemain

TERENGGANU – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengonfirmasi akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Terengganu FC di laga pamungkas Grup G AFC Cup 2023-2024, pada Rabu 12 Desember 2023. Langkah itu diambil karena Stefano Cugurra ingin berikan menit bermain kepada pemain yang belum sempat tampil di AFC Cup.

Selain itu, pelatih yang akrab disapa Teco itu juga ingin fokus ke Liga 1 2023-2024. Sehingga sejumlah pemain penting diistirahatkan demi laga Liga 1 selanjutnya.

Ya, seperti diketahui Bali United akan memainkan laga pamungkas fase grup zona Asean AFC Cup 2023-2024. Sayangnya laga itu tak akan mempengaruhi posisi Serdadu Tridatu -julukan Bali United- di Grup G. Saat ini, mereka duduk di peringkat tiga dengan koleksi tujuh poin, selisih tiga angka dari Central Coast Mariners, yang duduk di puncak klasemen, dan dua angka dari Terengganu, yang berada tepat di atas mereka.

Dengan satu laga tersisa, posisi tersebut membuat Ilija Spasojevic dan kolega memiliki peluang yang kecil untuk lolos ke babak berikutnya via juara grup atau pun menjadi runner up terbaik. Terlebih pada grup F, posisi satu dan kedua memiliki 12 poin yang membuat peluang kedua tim dari grup tersebut terbuka lebar menuju fase semifinal zona Asean.

Selain itu, produktifitas gol dari grup F yang dihuni oleh Macarthur FC dan Phonm Penh Crown cukup tinggi yang membuat tim ini dipastikan lolos ke babak berikutnya. Karena itu, Tecco -sapaan Cugurra- bakal melakukan rotasi pemain melawan Terengganu FC.

Pelatih asal Brasil itu ingin memberikan jam terbang kepada para pemain yang jarang mentas di AFC Cup. Dia mengalihkan tim utamanya kembali fokus menatap Liga 1 2023-2024.