Aji Santoso Komentari soal Kehadiran Wasit Jepang di Liga 1 2023-2024

TANGERANG – Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, komentari kehadiran wasit Jepang di Liga 1 2023-2024. Dia pun cukup puas kehadiran pelatih itu, namun enggan berharap banyak wasit asing terus ditugaskan di sisa musim Liga 1 2023-2024.

“Intinya pertandingan tadi tidak ada masalah, berjalan dengan baik, dipimpin wasit dengan baik tadi,” kata Aji pada konferensi pers usai laga.

“Ya menurut saya itu menjadi keputusan federasi, saya tidak ikut campur apakah menggunakan (wasit) asing atau tidak, saya tidak berkomentar,” sambungnya kemudian.

Ya, laga Persita Tangerang kontra Persikabo 1973 menjadi satu dari dua laga Liga 1 2023-2024 yang dipimpin wasit asal Jepang. Persita pun menang tipis 2-1 atas Persikabo pada lanjutan Liga 1 2023-2024.