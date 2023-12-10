Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadene Menang 2-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:19 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadene Menang 2-1
Persita Tangerang menang 2-1 atas Persikabo 1973. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

TANGERANG Persita Tangerang sukses merebut kemenangan atas Persikabo 1973 di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (10/12/2023) malam WIB. Bermain di Indomilk Arena, Tangerang, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu tepatnya menang dengan skor tipis 2-1.

Keunggulan Persita pun sudah terlihat sejak babak pertama, di mana mereka unggul 2-0 berkat gol Rifky Dwi Septiawan (18’) dan Ramiro Fergonzi (27’). Persikabo sempat membalas lewat Roni Sugeng (88’), namun sayang gol tersebut tercipta di ujung laga.

Sehingga Persita pun memastikan kemenangan dengan skor 2-1. Hasil itu membuat Persita berada di posisi 13 dengan 26 poin. Sedangkan Persikabo masih di zona degradasi alias peringkat 17 dengan 15 poin.

Jalannya Pertandingan

Persikabo mengambil inisiatif serangan lebih dulu lewat dua tembakan Pedro di menit 10 dan 12. Namun dua tembakannya masih mampu digagalkan penjaga gawang Persita Tangerang, Kartika Ajie.

Secara mengejutkan, peluang pertama yang didapat Persita Tangerang justru langsung berbuah gol di menit 17. Tembakan spekulatif Rifky Dwi Septiawan dari luar kotak penalti meluncur deras ke gawang Persik Kediri yang dikawal Husna Al Malik.

Persita Tangerang vs Persikabo 1973 (instagram/persita.official)

Memasuki menit 26, Persita Tangerang berhasil menggandakan keunggulan. Umpan manis Muhammad Toha berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Ramiro Fergonzi.

Jual beli serangan terus terjadi di sisa babak pertama. Namun skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga jeda turun minum.

Halaman:
1 2
      
