HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Persis Solo Kalah Lagi, Leonardo Medina Pasrahkan Nasibnya ke Manajemen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |00:00 WIB
Liga 1 2023-2024: Persis Solo Kalah Lagi, Leonardo Medina Pasrahkan Nasibnya ke Manajemen
Pelatih Persis Solo, Leonado Medina (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, menyerahkan nasibnya ke pihak manajemen klub. Medina pasrahkan masa depannya ini setelah Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- menelan kekalahan dari Arema FC pada pekan ke-22 Liga 1 2023- 2024.

Persis Solo harus menelan kekalahan 1-3 saat bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (9/12) lalu. Hasil yang cukup disayangkan pastinya bagi kubu Laskar Sambernyawa. Sebab, ini sekaligus menjadi kekalahan kedua mereka secara beruntun.

Sebelumnya, Persis Solo juga tumbang dari Borneo FC dengan skor 0-1. Kemudian sebelum itu mereka main imbang 1-1 kontra PSS Sleman. Dengan begitu, Medina gagal membawa Laskar Sambernyawa meraih poin penuh di tiga laga terakhir.

Medina pun menyampaikan permohonan maafnya usai laga kontra Arema FC. Pelatih berumur 46 tahun ini akan berbicara kepada pihak manajemen terkait masa depannya karena rentetan hasil minor Persis Solo. Karena ini semua adalah tanggung jawabnya.

“Saya harus meminta maaf terhadap seluruh suporter dan para pemilik klub. Saya akan berbicara dengan mereka dan mengikuti keputusan yang nantinya akan diambil, karena saya bertanggung jawab sepenuhnya,” kata Medina, dilansir dari situs LIB, Senin (11/12/2023).

Medina juga enggan untuk membicarakan laga selanjutnya melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (13/12/2023). Dia ingin berbicara dengan bos Persis Solo terlebih dahulu mencari titik cerah terkait masa depannya. Dia pun siap menerima segala keputusan nantinya.

