Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Lini Pertahanan Barcelona Jadi Sorotan Xavi Hernandez dan Ilkay Gundogan Usai Dikalahkan Girona 2-4

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |02:48 WIB
Lini Pertahanan Barcelona Jadi Sorotan Xavi Hernandez dan Ilkay Gundogan Usai Dikalahkan Girona 2-4
Xavi Hernandez soroti kinerja pertahanan Barcelona usai dikalahkan Girona 2-4 (Foto: REUTERS)
A
A
A

LINI pertahanan Barcelona jadi sorotan Xavi Hernandez dan Ilkay Gundogan usai dikalahkan Girona dengan skor 2-4. Kekalahan itu membuat La Blaugrana – julukan Barcelona turun ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024.

Barcelona menelan kekalahan ketika menjamu rival sekotanya yang sedang tampil apik musim ini, Girona, di Estadi Olimpic Lluis Companys, Senin (11/12/2023) dini hari WIB. Xavi Hernandez dan anak-anak asuhannya kandas 2-4 di kandang sendiri.

Barcelona

Blaugrana bahkan sudah harus tertinggal 1-3 lebih dulu dari Girona saat laga memasuki menit ke-80. Kemudian mereka mampu memperkecil kedudukan lewat gol Gundogan (90+2’), tapi tim tamu juga sukses menambah keran golnya lewat Christhian Stuani (90+5’).

Xavi jelas kecewa dengan hasil yang diderita tim besutannya ini. Ahli strategi asal Spanyol ini mengungkap faktor yang menjadi biang keladi dari kekalahan Barcelona. Faktor itu adalah lini pertahanan mereka yang buruk.

“Kesalahan dalam pertahanan telah berdampak buruk pada kami. Itu adalah detail yang penting,” beber Xavi, dikutip dari Football Espana, Senin (11/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659779/festival-senengminton-jawa-tengah-2025-jadi-upaya-lawan-gaya-hidup-kurang-gerak-anak-ewd.webp
Festival SenengMinton Jawa Tengah 2025 Jadi Upaya Lawan Gaya Hidup Kurang Gerak Anak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/penyerang_bournemouth_antoine_semenyo_foto_ig_at.jpg
Man City Segera Tuntaskan Transfer Semenyo, Liverpool dan MU Siap-Siap Gigit Jari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement