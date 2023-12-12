Lini Pertahanan Barcelona Jadi Sorotan Xavi Hernandez dan Ilkay Gundogan Usai Dikalahkan Girona 2-4

LINI pertahanan Barcelona jadi sorotan Xavi Hernandez dan Ilkay Gundogan usai dikalahkan Girona dengan skor 2-4. Kekalahan itu membuat La Blaugrana – julukan Barcelona turun ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024.

Barcelona menelan kekalahan ketika menjamu rival sekotanya yang sedang tampil apik musim ini, Girona, di Estadi Olimpic Lluis Companys, Senin (11/12/2023) dini hari WIB. Xavi Hernandez dan anak-anak asuhannya kandas 2-4 di kandang sendiri.

Blaugrana bahkan sudah harus tertinggal 1-3 lebih dulu dari Girona saat laga memasuki menit ke-80. Kemudian mereka mampu memperkecil kedudukan lewat gol Gundogan (90+2’), tapi tim tamu juga sukses menambah keran golnya lewat Christhian Stuani (90+5’).

Xavi jelas kecewa dengan hasil yang diderita tim besutannya ini. Ahli strategi asal Spanyol ini mengungkap faktor yang menjadi biang keladi dari kekalahan Barcelona. Faktor itu adalah lini pertahanan mereka yang buruk.

“Kesalahan dalam pertahanan telah berdampak buruk pada kami. Itu adalah detail yang penting,” beber Xavi, dikutip dari Football Espana, Senin (11/12/2023).