Carlo Ancelotti Bicara Peluang Real Madrid Juara Liga Champions 2023-2024: Kami Punya Kualitas untuk Berjuang Sampai Akhir!

BERLIN – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, membicarakan soal kans timnya menjuarai Liga Champions 2023-2024. Hal ini jadi sorotan jelang Madrid melakoni laga terakhir di Grup C Liga Champions 2023-2024 dengan melawan Union Berlin.

Diketahui, Real Madrid saat ini belum terkalahkan selama berlaga di babak grup Liga Champions 2023-2024. Ancelotti meyakini Madrid bisa terus mempertahankan catatan positif ini ketika berhadapan dengan Union Berlin.

“Kami telah mencapai tujuan kami untuk finis di puncak grup,” ujar Ancelotti, dilansir dari laman resmi Real Madrid, Selasa (12/12/2023).

“Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik sejauh ini dan sekarang kami ingin menyelesaikannya dengan baik dengan permainan yang bagus, kinerja yang positif,” lanjutnya.

“Ini adalah kompetisi yang spesial dan kami harus menghormatinya dengan permainan yang bagus. Kami bermain untuk profesionalisme kami dan rencana kami adalah bermain baik dan berusaha memenangkan pertandingan,” jelas Ancelotti.