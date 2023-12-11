Pelatih AFC Wimbledon Ungkap Betapa Bahayanya Striker Muda Irak, Timnas Indonesia Wajib Waspada

Timnas Irak menjadi lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/alikalham)

LONDON – Pelatih AFC Wimbledon, Johnnie Jackson baru-baru ini mengungkapkan betapa berbahayanya striker muda Timnas Irak, Ali Al-Hamadi yang kini memperkuat timnya. Tentunya pernyataan pelatih AFC Wimbledon itu bisa menjadi peringatan untuk Timnas Indonesia yang bakal menghadapi Al-Hamadi dan Irak di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendatang.

Untuk yang belum tahu, Al-Hamadi merupakan satu dari sekian banyak penggawa Timnas Irak yang abroad di Eropa. Adapun Al-Hamadi kini memperkuat AFC Wimbledon yang berkompetisi di kasta keempat Liga Inggris, Football League Two.

Pada laga kontra Timnas Indonesia yang digelar di Basra International Stadium, Basra pada 16 November 2023 silam, Al-Hamadi turut mencetak satu gol ke gawang yang dikawal Nadeo Argawinata.

Adapun di level klub, Al-Hamadi sudah mengemas 13 gol dalam 23 penampilan di semua kompetisi musim ini. Pada Sabtu (9/12/2023) silam, pemain muda berusia 21 tahun ini mencetak brace dalam kemenangan telak 4-0 AFC Wimbledon atas Swindon Town.

Shin Tae-yong tentu harus belajar bagaimana cara mematikan penyerang tajam yang satu ini. Pasalnya, Johnnie Jackson selaku pelatih Al-Hamadi di AFC Wimbledon mengungkap betapa berbahayanya Al-Hamadi dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan.

“Dia (Al-Hamadi) sebaik yang dia dapatkan pada level ini, itu mungkin tidak tercermin dalam jumlah gol, tapi saya pikir dia telah menunjukkan sepanjang musim bahwa dia adalah ancaman,” kata Jackson dilansir laman resmi AFC, Senin (11/12/2023).