Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih AFC Wimbledon Ungkap Betapa Bahayanya Striker Muda Irak, Timnas Indonesia Wajib Waspada

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |17:32 WIB
Pelatih AFC Wimbledon Ungkap Betapa Bahayanya Striker Muda Irak, Timnas Indonesia Wajib Waspada
Timnas Irak menjadi lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/alikalham)
A
A
A

LONDON – Pelatih AFC Wimbledon, Johnnie Jackson baru-baru ini mengungkapkan betapa berbahayanya striker muda Timnas Irak, Ali Al-Hamadi yang kini memperkuat timnya. Tentunya pernyataan pelatih AFC Wimbledon itu bisa menjadi peringatan untuk Timnas Indonesia yang bakal menghadapi Al-Hamadi dan Irak di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendatang.

Untuk yang belum tahu, Al-Hamadi merupakan satu dari sekian banyak penggawa Timnas Irak yang abroad di Eropa. Adapun Al-Hamadi kini memperkuat AFC Wimbledon yang berkompetisi di kasta keempat Liga Inggris, Football League Two.

Pada laga kontra Timnas Indonesia yang digelar di Basra International Stadium, Basra pada 16 November 2023 silam, Al-Hamadi turut mencetak satu gol ke gawang yang dikawal Nadeo Argawinata.

Adapun di level klub, Al-Hamadi sudah mengemas 13 gol dalam 23 penampilan di semua kompetisi musim ini. Pada Sabtu (9/12/2023) silam, pemain muda berusia 21 tahun ini mencetak brace dalam kemenangan telak 4-0 AFC Wimbledon atas Swindon Town.

Timnas Irak

Shin Tae-yong tentu harus belajar bagaimana cara mematikan penyerang tajam yang satu ini. Pasalnya, Johnnie Jackson selaku pelatih Al-Hamadi di AFC Wimbledon mengungkap betapa berbahayanya Al-Hamadi dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan.

“Dia (Al-Hamadi) sebaik yang dia dapatkan pada level ini, itu mungkin tidak tercermin dalam jumlah gol, tapi saya pikir dia telah menunjukkan sepanjang musim bahwa dia adalah ancaman,” kata Jackson dilansir laman resmi AFC, Senin (11/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659665/piala-aff-u16-2025-kemenangan-timnas-futsal-indonesia-u16-sirna-di-menit-akhir-who.webp
Piala AFF U-16 2025: Kemenangan Timnas Futsal Indonesia U-16 Sirna di Menit Akhir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
KOI Bongkar Fakta Soal Intimidasi Atlet Kickboxing di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement