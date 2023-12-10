5 Negara Paling Tua di Dunia, Nomor 1 Miliki Sejarah Manis di Sepakbola Afrika

ADA 5 negara paling tua di dunia yang menarik untuk diketahui, terutama prestasi mereka di Tim Nasional (Timnas) sepakbola. Sebab dengan usia negara yang panjang, maka apakah mempengaruhi prestasi mereka di dunia sepakbola atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa negara dengan usia panjang belum tentu memiliki timnas yang bagus. Terbukti dari lima negara di bawah ini, beberapa di antaranya tak memiliki prestasi di dunia sepakbola. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Negara Paling Tua di Dunia:

5. Yunani





Yunani disebut sebagai salah satu negara tertua di dunia. Peradaban di Yunani pun telah diketahui terjadi sejak 270.000 tahun yang lalu. Yunani terkenal akan filsafat, demokrasi, dan teaternya.

Secara sepakbola, Yunani memiliki sejarah yang cukup membanggakan. Timnas Yunai pernah sekali menjadi jawara Piala Eropa, tepatnya pada edisi 2004. Namun untuk Piala Dunia, pencapaian terbaik Yunani hanyalah lolos ke 16 besar saja.

4. China





China juga merupakan negara tertua di dunia. Diketahui peradaban di China sudah berkembang lebih dari 5.000 tahun lamanya. China pun terkenal akan sejarah yang sangat kaya dan panjang.

Dari segi sepakbola, China hanya dua kali merasakan gelar juara, itu pun di ajang Piala Asia Timur (EAFF E-1 Football Championships). Tepatnya Timnas China juara di edisi 2005 dan 2010.

Lalu di Piala Asia, Timnas China sudah berpartisipasi sebanyak 12 kali dan hanya mampu menjadi runner-up di dua edisi, yakni Piala Asia 1984 dan 2004.

Untuk Piala Dunia, China tercatat baru sekali tampil di ajang tersebut, tepatnya di Piala Dunia 2002. Sayangnya pada laga debutnya di Piala Dunia tersebut, China langsung gugur di fase grup.