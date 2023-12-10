6 Negara yang Pernah Jajah Indonesia, Nomor 1 Juara Piala Dunia 2 Kali!

BERIKUT enam negara yang pernah menjajah Indonesia. Bicara soal kiprah di sepakbola, bahkan ada yang sukses menjadi juara dunia sebanyak dua kali!

Sebanyak enam negara ternyata pernah menjajah Indonesia hingga merdeka pada 17 Agustus 1945. Tak hanya bicara sejarah di peperangan, negara-negara tersebut juga punya kaitan dengan sepakbola.

Lalu, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia itu? Simak ulasannya.

6. Portugal

Portugal atau Portugis adalah negara Eropa yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia pada 1509. Negara asal Cristiano Ronaldo ini datang dengan maksud perdagangan.

Di kancah sepakbola, Portugal ternyata tidak begitu sukses. Mereka tercatat baru menjuarai Piala Eropa sekali (2016) serta UEFA Nations League (2019).

5. Spanyol

Setelah Portugal, Spanyol adalah penjajah berikutnya. Negeri Matador datang ke Nusantara pada 1521 dan harus pergi dari Indonesia lewat perjanjian Tordesillas dengan Portugal.

Di kancah sepakbola, Spanyol baru terbilang sukses memasuki dekade 2000-an. Timnas Spanyol tercatat sekali menjadi juara Piala Dunia (2010) dan tiga kali Piala Eropa (1964, 2008, 2012).

4. Belanda

Negara satu ini disebut-sebut paling lama menjajah Indonesia. Betapa tidak, mereka menginjakkan kaki di Tanah Air pada 1602 hingga 1945! Bahkan, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949.

Bicara soal sepakbola, negara satu ini baru sekali menjadi juara Piala Eropa 1988. Belanda sendiri pernah menang telak 3-0 atas Timnas Indonesia dalam sebuah laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 2013.