Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Pernah Jajah Indonesia, Nomor 1 Juara Piala Dunia 2 Kali!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |05:01 WIB
6 Negara yang Pernah Jajah Indonesia, Nomor 1 Juara Piala Dunia 2 Kali!
Ilustrasi bola sepak (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BERIKUT enam negara yang pernah menjajah Indonesia. Bicara soal kiprah di sepakbola, bahkan ada yang sukses menjadi juara dunia sebanyak dua kali!

Sebanyak enam negara ternyata pernah menjajah Indonesia hingga merdeka pada 17 Agustus 1945. Tak hanya bicara sejarah di peperangan, negara-negara tersebut juga punya kaitan dengan sepakbola.

FIFA

Lalu, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia itu? Simak ulasannya.

6. Portugal

Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Timnas Portugal atas Timnas Liechtenstein (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

Portugal atau Portugis adalah negara Eropa yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia pada 1509. Negara asal Cristiano Ronaldo ini datang dengan maksud perdagangan.

Di kancah sepakbola, Portugal ternyata tidak begitu sukses. Mereka tercatat baru menjuarai Piala Eropa sekali (2016) serta UEFA Nations League (2019).

5. Spanyol

Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 (Foto: Twitter/@SEFutbol)

Setelah Portugal, Spanyol adalah penjajah berikutnya. Negeri Matador datang ke Nusantara pada 1521 dan harus pergi dari Indonesia lewat perjanjian Tordesillas dengan Portugal.

Di kancah sepakbola, Spanyol baru terbilang sukses memasuki dekade 2000-an. Timnas Spanyol tercatat sekali menjadi juara Piala Dunia (2010) dan tiga kali Piala Eropa (1964, 2008, 2012).

4. Belanda

Quilindschy Hartman memperkecil skor bagi Timnas Belanda menjadi 1-2 Timnas Prancis (Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Negara satu ini disebut-sebut paling lama menjajah Indonesia. Betapa tidak, mereka menginjakkan kaki di Tanah Air pada 1602 hingga 1945! Bahkan, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949.

Bicara soal sepakbola, negara satu ini baru sekali menjadi juara Piala Eropa 1988. Belanda sendiri pernah menang telak 3-0 atas Timnas Indonesia dalam sebuah laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 2013.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658629/hasil-liga-inggris-manchester-united-tersungkur-di-markas-aston-villa-lmg.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Tersungkur di Markas Aston Villa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/gelandang_persija_jakarta_figo_dennis.jpg
Figo Dennis Siap Antar Persija Tekan Semen Padang, Target Kembali ke Papan Atas Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement