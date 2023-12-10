Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Enggan Beli Kiper Baru meski Marc-Andre ter Stegen Belum Pulih

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |04:22 WIB
Barcelona Enggan Beli Kiper Baru meski Marc-Andre ter Stegen Belum Pulih
Xavi Hernandez yakin Marc-Andre ter Stegen segera pulih untuk mengawal gawang Barcelona (Foto: Reuters/Albert Gea)
A
A
A

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menyatakan timnya belum perlu tambahan kiper sajauh ini pada bursa transfer musim dingin 2024. Sebab, dia yakin betul Marc-Andre ter Stegen akan pulih tepat waktu usai jeda Natal dan Tahun Baru.

Sebelumnya, ter Stegen harus menepi sejak November 2023 akibat cedera punggung. Beruntung, kiper asal Jerman itu telah menjalani operasi dan segalanya berlangsung lancar.

Marc-Andre ter Stegen

Xavi mengatakan kehilangan ter Stegen memang sebuah kerugian. Namun, kehilangan kiper bukan menjadi persoalan yang cukup krusial sehingga Blaugrana tak perlu mendatangkan personel baru.

"Ini bukan sebuah masalah. Jadi, tidak ada pilihan untuk mendapatkan penjaga gawang (baru)," kata Xavi dilansir dari laman Tuttomercato, Minggu (10/12/2023).

Mantan pemain Barcelona itu mengatakan timnya masih memiliki Inaki Pena serta dua jebolan akademi La Masia yakni Ander Astralaga serta Diego Kochen. Xavi percaya kepada stok pemain yang ada.

Halaman:
1 2
      
