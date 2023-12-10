Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Luton Town vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Comeback, The Citizens Menang 2-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |23:06 WIB
Hasil Luton Town vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: <i>Comeback</i>, <i>The Citizens</i> Menang 2-1
Manchester City menang 2-1 atas Luton Town setelah tertinggal duluan (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
A
A
A

LUTON - Hasil Luton Town vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Kenilworth Road, Luton, Inggris, Minggu (10/12/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Citizens.

Luton lebih dulu unggul via gol Elijah Adebayo (45+2'). Namun, Man City sukses comeback lewat gol Bernardo Silva (62') dan Jack Grealish (65').

Elijah Adebayo membawa Luton Town memimpin 1-0 atas Manchester City di babak pertama (Foto: Reuters/Isabel Infantes)

Jalannya Pertandingan

Man City tancap gas menyerang lebih dulu lewat tembakan Phil Foden kala laga baru berjalan dua menit. Namun setelah itu, Manchester Biru kesulitan menembus rapatnya pertahanan Luton Town.

Man City baru bisa kembali mengancam di menit 19. Namun tembakan Rodri digagalkan kiper Luton Town, Thomas Kaminski.

Delapan menit berselang, giliran Phil Foden yang kembali menebar ancaman. Namun lagi-lagi berhasil digagalkan Thomas Kaminski.

Luton Town rupanya bermain sangat efektif. Sedikit peluang mampu dikonversikan menjadi gol pada menit injury time babak pertama.

Adalah Elijah Adebayo yang berhasil membawa Luton Town unggul atas sang raksasa. Punggawa Man City pun memasuki ruang ganti pada jeda turun minum dengan keadaan tertinggal 0-1.

Namun demikian, Man City langsung menunjukkan mental baja. Anak asuh Pep Guardiola mencetak comeback kilat hanya dalam kurun waktu tiga menit.

