Berharap Aston Villa Kalahkan Arsenal, Legenda Manchester United: Biar Liga Inggris 2023-2024 Makin Menarik

Aston Villa diharapkan mampu jungkalkan Arsenal demi membuat persaingan lebih panas di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: REUTERS)

BERHARAP Aston Villa kalahkan Arsenal, legenda Manchester United Dimitar Berbatov jelaskan alasannya. Menurut Berbatov, Liga Inggris 2023-2024 akan menjadi semakin menarik jika Villa sukses menang atas Arsenal.

Aston Villa menjamu Arsenal di Villa Park pada Minggu (10/12/2023) dini hari nanti WIB. Laga ini menjadi penting karena kedua tim bercokol di tiga besar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Saat ini, persaingan papan atas Liga Inggris bisa dibilang sangat panas. Arsenal sekarang sedang berada di puncak dengan koleksi 36 poin, unggul dua angka atas Liverpool, empat angka atas Aston Villa, dan enam angka atas Man City.

Menjelang laga tersebut, Berbatov ingin Aston Villa mengalahkan Arsenal agar membuat persaingan semakin menarik. Tidak hanya itu, mantan pemain Man United ini menjagokan The Villa juga karena performa mereka yang sedang ciamik.

“Saya ingin Aston Villa menang. Mengapa? Karena saya ingin mereka membuatnya lebih menarik,” tutur Berbatov, dikutip dari Metro, Sabtu (9/12/2023).