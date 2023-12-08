4 Pemain Abroad Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Ini Ternyata Jarang Dimainkan di Klubnya, Nomor 1 Pesaing Ramadhan Sananta!

SEBANYAK 4 pemain abroad kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang ternyata jarang dimainkan di klubnya akan diulas Okezone. STY –sapaan akrab Shin Tae-yong- setidaknya memiliki sembilan pemain abroad alias berkarier di luar negeri di beberapa laga sebelumnya.

Mereka adalah Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht), Elkan Baggott (Ipswich Town), Jordi Amat (JDT), Shayne Pattynama (Viking FK), Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), dan Saddil Ramdani (Sabah FC).

Namun, tidak semua pemain abroad di atas kerap diandalkan dan menjadi pilihan utama klubnya masing-masing. Sedikitnya, ada empat personel abroad Timnas Indonesia kesayangan Shin Tae-yong yang jarang dimainkan di klubnya. Siapa saja mereka?

Berikut 4 Pemain Abroad Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Ini Ternyata Jarang Dimainkan di Klubnya:

4. Marselino Ferdinan





Marselino Ferdinan saat ini bermain untuk klub Liga 2 Belgia, KMSK Deinze. Gelandang serang 19 tahun itu didatangkan oleh KMSK Deinze dari Persebaya Surabaya pada 31 Januari 2023. Namun, Marselino Ferdinan jarang mendapat menit bermain di klub tersebut.

Tercatat, Marselino Ferdinan baru memainkan 4 laga dan mengemas 1 gol untuk KMSK Deinze di semua ajang selama di Belgia. Bahkan, wonderkid Timnas Indonesia itu sama sekali belum memainkan laga di musim ini karena cedera hamstring. Padahal, ia sudah mencatat 14 caps dan 2 gol di Timnas Indonesia senior.

3. Pratama Arhan





Pratama Arhan juga kesulitan mendapat kesempatan bermain selama membela klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy. Bek kiri 21 tahun itu hanya bermain satu kali saja di J2 League 2023 dan tampil dua kali di Emperor Cup 2023.

Padahal, Pratama Arhan kerap jadi andalan di Timnas Indonesia dengan mendapat 35 caps dan 3 gol. Dia pun akan segera mengakhiri kontraknya bersama Tokyo Verdy pada 31 Januari 2024 setelah bergabung pada Maret 2022. Namun, belum diketahui ke mana Pratama Arhan akan berlabuh.