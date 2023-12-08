Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Abroad Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Ini Ternyata Jarang Dimainkan di Klubnya, Nomor 1 Pesaing Ramadhan Sananta!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:16 WIB
4 Pemain Abroad Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Ini Ternyata Jarang Dimainkan di Klubnya, Nomor 1 Pesaing Ramadhan Sananta!
Shin Tae-yong bersama Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain abroad kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang ternyata jarang dimainkan di klubnya akan diulas Okezone. STY –sapaan akrab Shin Tae-yong- setidaknya memiliki sembilan pemain abroad alias berkarier di luar negeri di beberapa laga sebelumnya.

Mereka adalah Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht), Elkan Baggott (Ipswich Town), Jordi Amat (JDT), Shayne Pattynama (Viking FK), Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), dan Saddil Ramdani (Sabah FC).

Namun, tidak semua pemain abroad di atas kerap diandalkan dan menjadi pilihan utama klubnya masing-masing. Sedikitnya, ada empat personel abroad Timnas Indonesia kesayangan Shin Tae-yong yang jarang dimainkan di klubnya. Siapa saja mereka?

Berikut 4 Pemain Abroad Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Ini Ternyata Jarang Dimainkan di Klubnya:

4. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan saat ini bermain untuk klub Liga 2 Belgia, KMSK Deinze. Gelandang serang 19 tahun itu didatangkan oleh KMSK Deinze dari Persebaya Surabaya pada 31 Januari 2023. Namun, Marselino Ferdinan jarang mendapat menit bermain di klub tersebut.

Tercatat, Marselino Ferdinan baru memainkan 4 laga dan mengemas 1 gol untuk KMSK Deinze di semua ajang selama di Belgia. Bahkan, wonderkid Timnas Indonesia itu sama sekali belum memainkan laga di musim ini karena cedera hamstring. Padahal, ia sudah mencatat 14 caps dan 2 gol di Timnas Indonesia senior.

3. Pratama Arhan

Pratama Arhan

Pratama Arhan juga kesulitan mendapat kesempatan bermain selama membela klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy. Bek kiri 21 tahun itu hanya bermain satu kali saja di J2 League 2023 dan tampil dua kali di Emperor Cup 2023.

Padahal, Pratama Arhan kerap jadi andalan di Timnas Indonesia dengan mendapat 35 caps dan 3 gol. Dia pun akan segera mengakhiri kontraknya bersama Tokyo Verdy pada 31 Januari 2024 setelah bergabung pada Maret 2022. Namun, belum diketahui ke mana Pratama Arhan akan berlabuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658401/dari-gaya-hidup-ke-industri-olahraga-sepeda-jadi-motor-ekonomi-baru-indonesia-nilai-ekonomi-capai-rp10-triliun-rty.webp
Dari Gaya Hidup ke Industri: Olahraga Sepeda Jadi Motor Ekonomi Baru Indonesia, Nilai Ekonomi Capai Rp10 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/alexander_isak.jpg
Alexander Isak Jadi Tumbal Kemenangan Liverpool atas Tottenham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement