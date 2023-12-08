Hasil Drawing Copa America 2024: Argentina vs Chile hingga Brasil vs Kolombia!

HASIL drawing Copa America 2024 sudah diketahui pada Jumat, 8 Desember 2023 pagi WIB. Dari empat grup yang ada, Argentina tergabung satu grup dengan Chili hingga Brasil segrup dengan Kolombia.

Untuk detailnya, Grup A diisi oleh juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina, Peru, Chili, dan Kanada/Trinidad & Tobago. Sedangkan untuk Grup B, dihuni oleh Meksiko, Ekuador, Venezuela, dan Honduras/Kosta Rika.

Beralih ke Grup C, ada tuan rumah Amerika Serikat, kemudian Panama, Uruguay, dan Bolivia. Terakhir, Grup C diisi oleh tim-tim kuat seperti Brasil, Kolombia, Paraguay, dan Jamaika.

Argentina menjadi tim favorit juara pada Copa America 2024 ini. Sebab, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- merupakan juara Copa America 2021 alias di edisi sebelumnya yang berlangsung di Brasil.

Di babak final yang digelar di Stadion Maracana dalam situasi pandemi Covid-19, Argentina menang 1-0 atas Brasil lewat gol tunggal Angel Di Maria. Selain berstatus juara bertahan, Lionel Messi cs juga merupakan juara Piala Dunia 2022.

Selain Argentina, Brasil juga menjadi salah satu favorit juara Copa America 2024 ini. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai tuan rumah juga tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para lawannya.