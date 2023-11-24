Lionel Scaloni Isyaratkan Tinggalkan Jabatan Pelatih Timnas Argentina, Leandro Paredes: Semoga Bertahan

BUENOS AIRES - Lionel Scaloni baru-baru ini membuat publik terkejut karena mengisyaratkan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Argentina. Gelandang Leandro Paredes berharap sang juru taktik berubah pikiran sehingga tetap menukangi La Albiceleste.

Seperti diketahui, Scaloni menyampaikan pesan tersirat untuk meninggalkan Timnas Argentina. Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan hal tersebut setelah membawa Tim Tango menang 1-0 atas Timnas Brasil di Stadion Maracana, Rabu 22 November 2023.

Tak sedikit pula yang terkejut mendengar ucapan Scaloni yang seakan memang ingin meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas Argentina. Sebab, dia telah berhasil memoles Lionel Messi dan kawan-kawan hingga berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2022.

Paredes yang merupakan anak asuhnya juga cukup terkejut dengan hal tersebut. Gelandang AS Roma ini sangat berharap Scaloni memutuskan untuk tetap bertahan karena sosok yang penting di Timnas Argentina.

“Kami tidak berbicara dengan Scaloni. Kami sadar dia adalah pemimpin grup ini (Timnas Argentina), dan saya harap dia bertahan,” kata Paredes, dilansir dari Goal International, Jumat (24/11/2023).

“Semoga juga dia membuat keputusan untuk bertahan karena dia sangat penting (untuk Timnas Argentina),” sambung pemain berusia 29 tahun itu.