Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Scaloni Isyaratkan Tinggalkan Jabatan Pelatih Timnas Argentina, Leandro Paredes: Semoga Bertahan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |11:26 WIB
Lionel Scaloni Isyaratkan Tinggalkan Jabatan Pelatih Timnas Argentina, Leandro Paredes: Semoga Bertahan
Lionel Scaloni mengisyaratkan mundur dari jabatan pelatih Timnas Argentina (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
A
A
A

BUENOS AIRES - Lionel Scaloni baru-baru ini membuat publik terkejut karena mengisyaratkan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Argentina. Gelandang Leandro Paredes berharap sang juru taktik berubah pikiran sehingga tetap menukangi La Albiceleste.

Seperti diketahui, Scaloni menyampaikan pesan tersirat untuk meninggalkan Timnas Argentina. Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan hal tersebut setelah membawa Tim Tango menang 1-0 atas Timnas Brasil di Stadion Maracana, Rabu 22 November 2023.

Lionel Scaloni

Tak sedikit pula yang terkejut mendengar ucapan Scaloni yang seakan memang ingin meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas Argentina. Sebab, dia telah berhasil memoles Lionel Messi dan kawan-kawan hingga berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2022.

Paredes yang merupakan anak asuhnya juga cukup terkejut dengan hal tersebut. Gelandang AS Roma ini sangat berharap Scaloni memutuskan untuk tetap bertahan karena sosok yang penting di Timnas Argentina.

“Kami tidak berbicara dengan Scaloni. Kami sadar dia adalah pemimpin grup ini (Timnas Argentina), dan saya harap dia bertahan,” kata Paredes, dilansir dari Goal International, Jumat (24/11/2023).

“Semoga juga dia membuat keputusan untuk bertahan karena dia sangat penting (untuk Timnas Argentina),” sambung pemain berusia 29 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/51/3061358/hasil-kolombia-vs-argentina-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-tim-tango-kalah-1-2-tbSRTq2yCT.jpg
Hasil Kolombia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tim Tango Kalah 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/51/3019493/hasil-timnas-argentina-vs-ekuador-di-laga-uji-coba-la-albiceleste-menang-tipis-1-0-j3L2yUNWBw.jpg
Hasil Timnas Argentina vs Ekuador di Laga Uji Coba: La Albiceleste Menang Tipis 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/51/2971851/batal-ke-indonesia-ini-negara-yang-dituju-timnas-argentina-di-fifa-matchday-maret-2024-b5ZynCSwYZ.jpeg
Batal ke Indonesia, Ini Negara yang Dituju Timnas Argentina di FIFA Matchday Maret 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/51/2964007/angel-di-maria-nasihati-alejandro-garnacho-seharusnya-tiru-lionel-messi-bukan-cristiano-ronaldo-SrkcCR6Elb.jpg
Angel Di Maria Nasihati Alejandro Garnacho: Seharusnya Tiru Lionel Messi Bukan Cristiano Ronaldo!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/06/11/1652315/analisis-kekuatan-grup-piala-dunia-2026-siapa-untung-siapa-buntung-wau.jpg
Analisis Kekuatan Grup Piala Dunia 2026: Siapa Untung, Siapa Buntung?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/11/15/didier_deschamps.jpg
Deschamps Antusias Sambut Duel Kylian Mbappe vs Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement