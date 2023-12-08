Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terciduk di Istanbul, Shayne Pattynama Gabung Klub Turki atau Persiapan Ikut TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |09:08 WIB
Terciduk di Istanbul, Shayne Pattynama Gabung Klub Turki atau Persiapan Ikut TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023?
Shayne Pattynama terlihat berada di Turki (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

TERCIDUK di Istanbul, Shayne Pattynama gabung klub Turki atau persiapan ikut pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023? Bek kiri 25 tahun ini menjadi salah satu pemain penting di klub Liga Norwegia, Viking FK, sejak bergabung pada April 2021.

Buktinya, Shayne Pattynama sudah memainkan 28 laga dan menyumbang satu gol serta lima assist di Elitserien 2023-2024 atau Liga Norwegia. Namun, pemain berdarah Indonesia-Belanda itu telah memutuskan hengkang dari Viking FK.

Shayne Pattynama terciduk di Istanbul (Foto: Instagram/@s.pattynama)

Pesaing Pratama Arhan di Timnas Indonesia itu memilih tidak memperpanjang kontraknya di Viking FK yang berakhir pada 31 Desember 2023. Lantas, ke mana Shayne Pattynama selanjutnya akan berlabuh usai hengkang dari Viking FK pada akhir 2023 nanti?

Hingga artikel ini ditulis, belum ada kepastian klub masa depan Shayne Pattynama. Satu hal yang pasti, bek 25 tahun itu tengah berada di Istanbul, Turki. Hal itu diketahui dalam unggahan Instagram pribadinya.

"Subscribe untuk melihat konten kami di Istanbul (Turki)," tulis Shayne Pattynama di Instagram storiesnya @s.pattynama, Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/21/11/1658367/pelatih-futsal-thailand-pensiun-usai-keok-dari-indonesia-di-final-sea-games-2025-yxz.jpg
Pelatih Futsal Thailand Pensiun usai Keok dari Indonesia di Final SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/menpora_erick_thohir.jpg
Target Terlewati! Erick Thohir Ungkap Kebangkitan Besar Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement