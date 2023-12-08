Terciduk di Istanbul, Shayne Pattynama Gabung Klub Turki atau Persiapan Ikut TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023?

TERCIDUK di Istanbul, Shayne Pattynama gabung klub Turki atau persiapan ikut pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023? Bek kiri 25 tahun ini menjadi salah satu pemain penting di klub Liga Norwegia, Viking FK, sejak bergabung pada April 2021.

Buktinya, Shayne Pattynama sudah memainkan 28 laga dan menyumbang satu gol serta lima assist di Elitserien 2023-2024 atau Liga Norwegia. Namun, pemain berdarah Indonesia-Belanda itu telah memutuskan hengkang dari Viking FK.

Pesaing Pratama Arhan di Timnas Indonesia itu memilih tidak memperpanjang kontraknya di Viking FK yang berakhir pada 31 Desember 2023. Lantas, ke mana Shayne Pattynama selanjutnya akan berlabuh usai hengkang dari Viking FK pada akhir 2023 nanti?

Hingga artikel ini ditulis, belum ada kepastian klub masa depan Shayne Pattynama. Satu hal yang pasti, bek 25 tahun itu tengah berada di Istanbul, Turki. Hal itu diketahui dalam unggahan Instagram pribadinya.

"Subscribe untuk melihat konten kami di Istanbul (Turki)," tulis Shayne Pattynama di Instagram storiesnya @s.pattynama, Jumat (8/12/2023).