Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023: 2 Kali Lawan Libya, Ladeni Iran di Qatar!

JAKARTA – Jadwal laga uji coba Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 telah diketahui. Skuad Garuda dipastikan akan menghadapi Timnas Libya di Turki, dan akan meladeni sang raksasa Timnas Iran di Qatar.

Timnas Indonesia tengah menatap misi sulit di Piala Asia 2023. Betapa tidak, tim asuhan Shin Tae-yong ditunggu lawan-lawan berat pada ajang yang berlangsung di Qatar tersebut.

Timnas Indonesia berada di Grup D pada Piala Asia 2023. Adapun skuad Garuda akan menghadapi Timnas Irak pada 15 Januari 2024, melawan Timnas Vietnam pada 19 Januari, dan menghadapi raksasa Timnas Jepang pada 24 Januari.

Sebagai persiapan, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Nantinya, tim pelatih akan membawa sebanyak 30-40 pemain untuk TC itu.

“Untuk timnas senior itu untuk Piala Asia rencana akan kita berangkatkan itu tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember kita akan ke Turki selama kurang lebih itu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 6 (Januari 2024) ya,” kata Sumardji, Ketua Badan Tim Nasional (BTN).

“Nanti di sana di Turki kita akan merencanakan sesuai dengan apa namanya permintaan dari coach Shin itu ada dua uji coba,” imbuh COO Bhayangkara FC itu.