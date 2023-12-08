Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Amat Resah Lihat Rumput Stadion Bukit Jalil Rusak Gara-Gara Konser Coldplay

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:34 WIB
Jordi Amat Resah Lihat Rumput Stadion Bukit Jalil Rusak Gara-Gara Konser Coldplay
Kondisi rumput lapangan di Stadion Nasional Bukit Jalil mengkhawatirkan (Foto: Facebook/JOHOR Southern Tigers)
JOHOR - Jordi Amat resah melihat rusaknya rumput lapangan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia. Dia berharap pemeliharaan rumput di stadion tersebut bisa secepatnya dilakukan.

Dilihat dari postingan Instagram @malaysiagazette, lapangan Stadion Bukit Jalil terlihat mengalami kerusakan di beberapa titik. Hal itu terjadi imbas dari konser Coldplay beberapa waktu lalu di Malaysia.

Stadion Nasional Bukit Jalil

Jordi berharap perawatan untuk Stadion Bukit Jalil terus dimaksimalkan jelang laga final Piala Malaysia 2023. Dengan demikian, kondisi rumput lapangan akan jauh lebih meningkat.

"Saya harap lapangan akan jadi lebih bagus," kata Jordi, dilansir dari Makan Bola, Jumat (8/12/2023).

Bek Timnas Indonesia itu kecewa begitu mengetahui kondisi lapangan di Stadion Bukit Jalil. Apalagi, kondisi rumput di lapangan akan memengaruhi penampilan sebuah tim.

Halaman:
1 2
      
