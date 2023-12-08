Jordi Amat Resah Lihat Rumput Stadion Bukit Jalil Rusak Gara-Gara Konser Coldplay

JOHOR - Jordi Amat resah melihat rusaknya rumput lapangan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia. Dia berharap pemeliharaan rumput di stadion tersebut bisa secepatnya dilakukan.

Dilihat dari postingan Instagram @malaysiagazette, lapangan Stadion Bukit Jalil terlihat mengalami kerusakan di beberapa titik. Hal itu terjadi imbas dari konser Coldplay beberapa waktu lalu di Malaysia.

Jordi berharap perawatan untuk Stadion Bukit Jalil terus dimaksimalkan jelang laga final Piala Malaysia 2023. Dengan demikian, kondisi rumput lapangan akan jauh lebih meningkat.

"Saya harap lapangan akan jadi lebih bagus," kata Jordi, dilansir dari Makan Bola, Jumat (8/12/2023).

Bek Timnas Indonesia itu kecewa begitu mengetahui kondisi lapangan di Stadion Bukit Jalil. Apalagi, kondisi rumput di lapangan akan memengaruhi penampilan sebuah tim.