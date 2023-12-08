Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Viking FK Terpukul dengan Kepergian Shayne Pattynama

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:43 WIB
Viking FK Terpukul dengan Kepergian Shayne Pattynama
Viking FK cukup terpukul dengan kepergian Shayne Pattynama (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

STAVANGER - Direktur Olahraga Viking FK, Erik Nevland, menyatakan cukup terpukul dengan kepergian Shayne Pattynama. Sebab, klub masih membutuhkan jasa pemain Timnas Indonesia itu.

Pattynama telah memutuskan hengkang dari Viking FK. Pemain yang berposisi sebagai bek itu memilih tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Shayne Pattynama

Nevland mengatakan Pattynama merupakan salah satu rekrutan tersukses Viking dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas sang pemain disebutnya memberikan warna baru bagi tim.

"Shayne adalah rekrutan yang bagus. Dia telah berkontribusi dengan kemampuan yang dimiliki," kata Nevland dilansir dari laman Viking FK, Jumat (8/12/2023).

Eks pemain Manchester United itu melanjutkan, Pattynama cukup berkembang bersama Viking dari hari ke hari dengan menyesap arahan tim pelatih dalam setiap latihan. Saat ini pihaknya hanya bisa mendukung langkah yang telah diambil pemain tersebut.

