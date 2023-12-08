Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Akui Tak Akan Mudah bagi Persija Jakarta Menang di Kandang Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:11 WIB
Thomas Doll Akui Tak Akan Mudah bagi Persija Jakarta Menang di Kandang Persebaya Surabaya
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menyadari bahwa meraih kemenangan di markas Persebaya Surabaya bukanlah hal mudah. Hal ini disampaikan jelang kedua tim berduel dalam lanjutan Liga 1 2023-2024.

Thomas Doll memprediksi duel Macan Kemayoran -julukan Persija- vs Persebaya akan berjalan cukup ketat. Oleh karenaPersija Jakarta itu, timnya akan fokus agar tidak hilang poin dalam laga itu.

"Pertandingan yang sulit juga di sini, stadion yang fantastis. Saya berharap kami memiliki pertandingan yang baik besok," ujar Thomas Doll dalam konferensi, Jumat (8/12/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan para pemain pun wajib menunjukkan kualitas yang dimiliki dalam laga itu. Dia berharap timnya dapat tampil lebih berkembang dari laga-laga sebelumnya.

"Pemain juga harus improve," jelas Doll.

Halaman:
1 2
      
