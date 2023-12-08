Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSS Sleman vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024: Gol Cantik Jonathan Bustos Bawa Super Elja Menang 1-0!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:06 WIB
Hasil PSS Sleman vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024: Gol Cantik Jonathan Bustos Bawa Super Elja Menang 1-0!
Laga PSS Sleman vs RANS Nusantara FC. (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

HASIL PSS Sleman vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Super Elja -julukan PSS Sleman- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Duel PSS Sleman vs RANS Nusantara FC digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (8/12/2023) malam WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Jonathan Bustos lewat tendangan bebas cantiknya di penghujung babak pertama.

PSS Sleman vs RANS Nusantara FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS mendominasi jalannya pertandingan di awal babak pertama. Mereka pun hampir mencetak gol pada menit keempat setelah Ajak Riak berdiri bebas setelah mendapat umpan terobosan dan tinggal berhadapan dengan kiper, Hilmansyah. Namun, tendangannya malah melebar ke sisi kanan gawang.

Pada menit 18, Riak lagi-lagi mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol. Sebuah umpan manis dari Abduh Lestaluhu disambutnya dengan tandukan keras, tetapi bola malah melambung ke atas mistar gawang. Dua menit berselang, Elvis Kamsoba melepaskan tendangan melengkung dari dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bola belum tepat sasaran.

Di sisi lain, RANS masih kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga pertengahan babak pertama. Rapatnya pertahanan tim tuan rumah membuat serangan yang mereka bangun selalu bisa dipatahkan sebelum mendekat ke kotak penalti.

Lima menit jelang turun minum, Super Elang Jawa -julukan PSSI- memperoleh beberapa peluang beruntun lewat Jonathan Bustos. Akan tetapi, tendangan-tendangan keras yang dilancarkannya selalu bisa ditepis oleh Hilmansyah.

Terus menyerang di menit-menit akhir babak pertama, akhirnya PSS sukses memecah kebuntuan pada menit 45+2 lewat tendangan bebas Bustos yang melesat ke pojok atas kanan gawang. Alhasil, tim tuan rumah unggul 1-0 saat turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658507/pobsi-kota-bekasi-gelar-bekasi-pool-league-perkuat-pembinaan-biliar-menuju-porprov-2026-fzx.webp
POBSI Kota Bekasi Gelar Bekasi Pool League, Perkuat Pembinaan Biliar Menuju Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Bertarung dalam Rasa Sakit, Sabar/Reza Gugur Terhormat di Semifinal World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement