Hasil PSS Sleman vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024: Gol Cantik Jonathan Bustos Bawa Super Elja Menang 1-0!

HASIL PSS Sleman vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Super Elja -julukan PSS Sleman- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Duel PSS Sleman vs RANS Nusantara FC digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (8/12/2023) malam WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Jonathan Bustos lewat tendangan bebas cantiknya di penghujung babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS mendominasi jalannya pertandingan di awal babak pertama. Mereka pun hampir mencetak gol pada menit keempat setelah Ajak Riak berdiri bebas setelah mendapat umpan terobosan dan tinggal berhadapan dengan kiper, Hilmansyah. Namun, tendangannya malah melebar ke sisi kanan gawang.

Pada menit 18, Riak lagi-lagi mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol. Sebuah umpan manis dari Abduh Lestaluhu disambutnya dengan tandukan keras, tetapi bola malah melambung ke atas mistar gawang. Dua menit berselang, Elvis Kamsoba melepaskan tendangan melengkung dari dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bola belum tepat sasaran.

Di sisi lain, RANS masih kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga pertengahan babak pertama. Rapatnya pertahanan tim tuan rumah membuat serangan yang mereka bangun selalu bisa dipatahkan sebelum mendekat ke kotak penalti.

Lima menit jelang turun minum, Super Elang Jawa -julukan PSSI- memperoleh beberapa peluang beruntun lewat Jonathan Bustos. Akan tetapi, tendangan-tendangan keras yang dilancarkannya selalu bisa ditepis oleh Hilmansyah.

Terus menyerang di menit-menit akhir babak pertama, akhirnya PSS sukses memecah kebuntuan pada menit 45+2 lewat tendangan bebas Bustos yang melesat ke pojok atas kanan gawang. Alhasil, tim tuan rumah unggul 1-0 saat turun minum.