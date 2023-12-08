Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Tinggalkan Madura United, Lulinha Punya Satu Permintaan Terakhir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:33 WIB
Resmi Tinggalkan Madura United, Lulinha Punya Satu Permintaan Terakhir
Lulinha resmi pisah dengan Madura United. (Foto: Instagram/lulinha.official)
A
A
A

BANGKALANMadura United dipastikan takkan lagi diperkuat oleh Lulinha. Sebagai kado perpisahan, Lulinha pun memiliki satu permintaan terakhir kepada tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut, yakni memenangkan laga kontra Barito Putera di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024.

Diketahui, Lulinha dan Madura United telah sepakat untuk berpisah pada Kamis 7 Desember 2023 kemarin. Pemain berpaspor Brasil itu didepak tak lama setelah Laskar Sape Kerrab mendatangkan Dalberto Luan Belo.

Setelah resmi berpisah, Lulinha memberikan permintaan khusus kepada Fachruddin Aryanto dan kolega. Dia ingin Madura United memberikan oleh-oleh kemenangan saat menghadapi Barito Putera di Stadion Gelora Bangkaln, Minggu 10 Desember 2023 mendatang.

“Saya mau minta kepada kalian untuk memenangkan pertandingan besok hari Minggu melawan Barito Putera untuk menjadikan sebuah oleh-oleh dan kenang-kenangan untuk saya,” ujar Lulinha, dikutip dari situs LIB, Jumat (8/12/2023).

Lulinha

Lulinha meminta hal tersebut bukan tanpa alasan. Karena jika Madura United bisa meraih kemenangan, maka praktis akan membuat tim ini bangkit dari keterpurukan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
