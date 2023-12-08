Madura United Resmi Putus Kontrak Lulinha demi Pemain Lain

PAMEKASAN - Madura United resmi memutus kontrak penyerang tajamnya, Lulinha. Keputusan itu diambil tak lama setelah Laskar Sape Kerrab mendatangkan Dalberto Luan Belo pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2023-2024.

Ya, Madura United melakukan perombakan di sektor legiun asing. Sebanyak dua pemain asing didatangkan selama bursa transfer paruh musim yakni Dalberto dan penjaga gawang Lucas Frigeri.

Itu artinya, mesti ada nama yang dikorbankan dari daftar pemain asing Madura United. Lulinha kemudian harus mengalah demi memberi jalan untuk pemain baru.

Hal itu diumumkan oleh Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PT PBMB), Annisa Zhafarina. Menurutnya, pemutusan kerja sama dengan Lulinha sudah dibicarakan baik-baik.

“Per hari ini Laskar Sapeh Kerrab resmi berpisah dengan Luiz Marcelo Morais (Lulinha). Kita sudah berbicara panjang mengenai hal ini dan kedua belah pihak sudah saling menyetujui,” kata Annisa pada keterangan resmi klub, Jumat (8/12/2023).

Kontrak Lulinha bersama Madura United sejatiya berlangsung hingga akhir musim Liga 1 2023-2024. Namun datangnya pemain asing lain membuat perpisahan terjadi secara prematur.