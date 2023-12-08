Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Madura United Resmi Putus Kontrak Lulinha demi Pemain Lain

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |07:05 WIB
Madura United Resmi Putus Kontrak Lulinha demi Pemain Lain
Madura United resmi memutus kontrak Lulinha (Foto: Instagram/@lulinha.official)
A
A
A

PAMEKASAN - Madura United resmi memutus kontrak penyerang tajamnya, Lulinha. Keputusan itu diambil tak lama setelah Laskar Sape Kerrab mendatangkan Dalberto Luan Belo pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2023-2024.

Ya, Madura United melakukan perombakan di sektor legiun asing. Sebanyak dua pemain asing didatangkan selama bursa transfer paruh musim yakni Dalberto dan penjaga gawang Lucas Frigeri.

Lulinha

Itu artinya, mesti ada nama yang dikorbankan dari daftar pemain asing Madura United. Lulinha kemudian harus mengalah demi memberi jalan untuk pemain baru.

Hal itu diumumkan oleh Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PT PBMB), Annisa Zhafarina. Menurutnya, pemutusan kerja sama dengan Lulinha sudah dibicarakan baik-baik.

“Per hari ini Laskar Sapeh Kerrab resmi berpisah dengan Luiz Marcelo Morais (Lulinha). Kita sudah berbicara panjang mengenai hal ini dan kedua belah pihak sudah saling menyetujui,” kata Annisa pada keterangan resmi klub, Jumat (8/12/2023).

Kontrak Lulinha bersama Madura United sejatiya berlangsung hingga akhir musim Liga 1 2023-2024. Namun datangnya pemain asing lain membuat perpisahan terjadi secara prematur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658079/cerita-hoki-es-indonesia-cetak-sejarah-raih-medali-emas-pertama-di-sea-games-inb.webp
Cerita Hoki Es Indonesia Cetak Sejarah Raih Medali Emas Pertama di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/timnas_futsal_indonesia_meraih_medali_emas_sea_gam.jpg
Komentar Berkelas Hector Souto usai Timnas Futsal Indonesia Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement