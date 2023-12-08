Hasil Dewa United vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Sempat Ditunda karena Hujan Deras, Pertandingan di Indomilk Arena Berakhir Tanpa Pemenang

TANGERANG – Pertandingan Dewa United vs Bali United di Indomilk Arena pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024, Jumat (8/12/2023) sore WIB, berakhir anti klimaks. Sebab pertarungan antara Serdadu Tridatu melawan Tangsel Warriors itu berakhir sama kuat 1-1.

Dengan hasil imbang tersebut, Bali United sejatinya naik ke posisi kedua. Namun, posisi mereka masih bisa tersingkir dari Persib Bandung karena hanya berjarak satu poin saja.

Sedangkan Dewa United berada di posisi ke-10 dengan total 27 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Tangsel Warriors -julukan Dewa United- mendapat peluang terbaiknya di menit ke-15 lewat tendangan Ricky Kambuaya yang masih bisa ditangkap Adilson Maringa. Sementara Bali United juga kerap melancarkan serangan kendati belum tercipta peluang terbaik.

Pertandingan harus terhenti ketika laga memasuki menit ke-21. Hal tersebut karena curah hujan yang deras sehingga membuat beberapa area tergenang. Situasi yang mengganggu jalannya pertandingan ini membuat perangkat pertandingan memutuskan untuk menghentikan laga untuk sementara waktu.

Setelah tertunda kurang lebih satu jam, pertandingan akhirnya kembali dilanjutkan. Bali United pun langsung mendapat peluang emas lewat tandukan Jefferson Assis yang sayangnya masih membentur tiang. Sementara itu, Dewa United juga masih terus mencoba mencetak gol keunggulannya.

Kedua kesebelasan bermain sengit sehingga belum tercipta gol hingga laga memasuki menit ke-40. Namun pada akhirnya, Bali United sukses membuka keran golnya di menit ke-44 lewat tendangan roket Eber Bessa. Alhasil, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu unggul sementara 1-0 atas Dewa United di babak pertama.