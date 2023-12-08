Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Sempat Ditunda karena Hujan Deras, Pertandingan di Indomilk Arena Berakhir Tanpa Pemenang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:27 WIB
Hasil Dewa United vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Sempat Ditunda karena Hujan Deras, Pertandingan di Indomilk Arena Berakhir Tanpa Pemenang
Suasana laga Dewa United vs Bali United. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
A
A
A

TANGERANG – Pertandingan Dewa United vs Bali United di Indomilk Arena pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024, Jumat (8/12/2023) sore WIB, berakhir anti klimaks. Sebab pertarungan antara Serdadu Tridatu melawan Tangsel Warriors itu berakhir sama kuat 1-1.

Dengan hasil imbang tersebut, Bali United sejatinya naik ke posisi kedua. Namun, posisi mereka masih bisa tersingkir dari Persib Bandung karena hanya berjarak satu poin saja.

Sedangkan Dewa United berada di posisi ke-10 dengan total 27 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Tangsel Warriors -julukan Dewa United- mendapat peluang terbaiknya di menit ke-15 lewat tendangan Ricky Kambuaya yang masih bisa ditangkap Adilson Maringa. Sementara Bali United juga kerap melancarkan serangan kendati belum tercipta peluang terbaik.

Pertandingan harus terhenti ketika laga memasuki menit ke-21. Hal tersebut karena curah hujan yang deras sehingga membuat beberapa area tergenang. Situasi yang mengganggu jalannya pertandingan ini membuat perangkat pertandingan memutuskan untuk menghentikan laga untuk sementara waktu.

Dewa United vs Bali United (instagram/dewaunitedfc)

Setelah tertunda kurang lebih satu jam, pertandingan akhirnya kembali dilanjutkan. Bali United pun langsung mendapat peluang emas lewat tandukan Jefferson Assis yang sayangnya masih membentur tiang. Sementara itu, Dewa United juga masih terus mencoba mencetak gol keunggulannya.

Kedua kesebelasan bermain sengit sehingga belum tercipta gol hingga laga memasuki menit ke-40. Namun pada akhirnya, Bali United sukses membuka keran golnya di menit ke-44 lewat tendangan roket Eber Bessa. Alhasil, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu unggul sementara 1-0 atas Dewa United di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658435/sakhi-atlet-junior-panahan-dki-borong5-emas-di-kejurnas-panahan-antar-club-2025-prr.webp
Sakhi, Atlet Junior Panahan DKI BorongÂ 5 Emas di Kejurnas Panahan Antar Club 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/malut_united_menghajar_persis_solo_3_1_pada_pekan.jpg
Malut United Tak Gentar Hadapi PSM Makassar yang Tengah On Fire
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement